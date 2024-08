Tricolor deseja valores acima dos 25 milhões de euros pelo volante

O futuro de André segue indefinido no Fluminense. O Fulham, principal interessado no jogador até o momento nesta janela de transferências paralisou as negociações após uma contraproposta feia pelo Tricolor.

Os ingleses ofereceram 25 milhões de euros entre valores fixos e bônus pelo volante de 23 anos. O Fluminense recusou as cifras e pediu “um pouco mais” segundo uma fonte ouvida pela GOAL. O Fulham, por sua vez, não respondeu a contraproposta e a negociação está paralisada.