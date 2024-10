Freddy Adu: quem se lembra do "novo Pelé" dos EUA que estreou no futebol aos 14 anos?

Apelidado como 'novo Pelé', jovem de 14 anos protagonizou um dos momentos mais icônicos da história do futebol na América do Norte; relembre

É muito fácil esquecer - por esta geração, pelo menos - quão significativo foi Freddy Adu no cenário do futebol americano. Aqui estava um adolescente que estava sendo comparado a Pelé e era promovido como a próxima grande esperança da MLS e do futebol dos EUA.

O mundo esportivo não precisou esperar muito para que o momento chegasse. Adu fez sua estreia no primeiro jogo da temporada do D.C. United, entrando como substituto em uma vitória de 2-1 Black and Red.

E assim, um fenômeno ganhou vida, em um mundo antes de compilações no YouTube, olheiros do Twitter e até mesmo da acessibilidade mundial do esporte. Todos os olhos se voltaram para um garoto de 14 anos que não estava nem perto de estar pronto para a magnitude do momento que lhe foi imposto.

Ainda assim, foi um momento marcante no futebol americano, com os fãs do país tendo um primeiro vislumbre de um jogador que viria a definir o jogo na América do Norte. GOAL dá uma olhada naquele momento inesquecível de 20 anos atrás na mais recente edição do Throwback Thursday.