Frank Lampard é um risco para o Coventry City – mas a lenda do Chelsea pode evitar fiasco semelhante ao de Wayne Rooney no Birmingham

O ex-técnico de Chelsea e Everton enfrenta um grande desafio no comando do clube da segunda divisão, mas pode estar bem preparado para essa missão

Após 18 meses longe do futebol, Frank Lampard está de volta à beira do gramado, assumindo o comando do Coventry City, atualmente na 16ª posição do Championship, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Sua contratação veio após um processo seletivo exaustivo, que se estendeu por quase um mês. Lampard foi escolhido para substituir Mark Robins, superando nomes como Lee Carsley, técnico da seleção inglesa sub-21, e Matt Bloomfield, treinador do Wycombe.

Robins, que estava à frente dos Sky Blues há sete anos, era o técnico há mais tempo em atividade na Football League no momento de sua demissão. Sua saída gerou indignação entre os torcedores, que esperavam mais lealdade após ele conduzir o clube a duas promoções, uma emocionante campanha até as semifinais da Copa da Inglaterra e a um passo da Premier League, perdendo a final dos play-offs para o Luton Town em 2023.

Agora, as críticas estão voltadas para a escolha de Lampard. Muitos questionam se ele é a pessoa certa para o cargo, apesar do dono do Coventry, Doug King, assegurar que o técnico de 46 anos "entende o que é necessário nesta liga para alcançar o sucesso". Será que Lampard conseguirá justificar a confiança de King, calando os críticos, ou estará assumindo um desafio maior do que pode suportar?