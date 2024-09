A cada ano mais competitivo sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, veja o que o Leão do Pici necessita para fazer história outra vez

O Fortaleza parece não se cansar de fazer história. Com um trabalho que serve como referência no futebol brasileiro nos últimos anos, o time vem brigando pelas cabeças do Brasileirão desta vez.

Terceiro colocado neste momento com 55 pontos somados, o Leão do Pici está a apenas dois de distância do líder Botafogo.

Abaixo, confira do que a equipe de Juan Pablo Vojvoda precisa para ficar com o inédito título em 2024.