O que o Fluminense precisa fazer no Brasileirão 2024 para evitar o rebaixamento à Série B

Chegando na reta final do campeonato, Flu segue flertando com a zona da degola; veja os próximos passos

Atual campeão da Copa Libertadores da América, o Fluminense não conseguiu manter o mesmo rendimento de 2023 para a disputa do Campeonato Brasileiro deste ano. Desde as primeiras rodadas nas colocações inferiores da tabela - e na maior parte delas na zona de rebaixamento -, a situação só se complica se as vitórias não vêm.

No momento, o time ocupa a 18ª posição do Brasileirão, mas a um ponto de escapar da zona. Ou seja, embora a preocupação seja evidente, ainda há muitas chances de evitar uma possível queda à Série B, com a briga para fugir do Z4 seguindo a todo vapor.

Abaixo, trouxemos alguns parâmetros de clubes rebaixados ou que se safaram da segunda divisão que podem servir como base para o Flu na briga contra o rebaixamento. Confira…