Florian Wirtz ainda pode brilhar pelo Liverpool, mas errou ao recusar o Manchester City: sua vida com Pep Guardiola teria sido muito mais fácil

Claro, o mero fato de que Wirtz, uma contratação de £ 100 milhões, pode não começar no time titular contra o City é inquestionavelmente um reflexo das suas dificuldades de adaptação ao futebol inglês. Não há como fugir do fato de que, exceto talvez na segunda metade da vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal, ele simplesmente não teve o tipo de impacto na Premier League que todos esperavam.
Também não se pode deixar de imaginar quando - e, de fato, se - Slot colocará Wirtz de volta na posição de camisa 10, porque se ele jogar no Etihad, quase certamente será na ponta esquerda no lugar de Cody Gakpo. Existe, então, a chance de que possamos não ver o melhor de Wirtz até que Mohamed Salah saia da equipe e Slot tenha mais liberdade para ajustar sua formação para acomodar não apenas o novo camisa 7 do Liverpool, mas também Hugo Ekitiké e Alexander Isak no mesmo time.
No entanto, a ideia de que Wirtz não se adaptará em Anfield parece ser um pensamento desejoso somente dos rivais do Liverpool. Ele é simplesmente bom demais para falhar. Há uma razão pela qual o City e o Bayern também o queriam, e por que Alonso adoraria tê-lo levado consigo no Bernabéu.
Como o espanhol disse no início desta semana, é "apenas uma questão de tempo" antes que Wirtz prove seu valor - porque o potencial de superestrela ainda está lá. Aqueles que seguiram sua carreira de perto não têm dúvidas de que um jogador que Jürgen Klopp descreveu como “talento geracional” terá sucesso no Liverpool.
"Ele será incrível, confie em mim", disse Dimitar Berbatov a Rio Ferdinand no podcast de seu antigo companheiro de equipe do Manchester United. "Estou certo de que todos [no Liverpool] veem sua qualidade, e eles darão a ele o tempo que precisa para se integrar ao time. E garanto que ele será um sucesso. A maneira como ele vê o futebol, como ele busca espaço, como ele sabe se posicionar, os toques na bola, a improvisação, o olho para o passe e para os gols.
"Claro, alguém pode argumentar que seu físico não é tão preparado para a Premier League. Mas então você pode ver facilmente os grandes jogadores de sua posição, como [Luka] Modric, também com o mesmo porte. Modric é um monstro, um jogador incrível! Então apenas dê tempo a Wirtz."
Porque os gols e assistências virão. Eles estão apenas demorando um pouco mais no Liverpool de Slot do que provavelmente teriam no City de Guardiola.