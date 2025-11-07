Florian Wirtz ainda pode brilhar pelo Liverpool, mas errou ao recusar o Manchester City: sua vida com Pep Guardiola teria sido muito mais fácil

Em meio a toda a empolgação em torno da janela de transferência de gastos sem precedentes do Liverpool, Szoboszlai foi deixado um pouco de lado. O versátil número 8 pode ter desempenhado um papel importante na conquista do título da última temporada com sua impressionante garra e qualidade dentro de campo, mas a presunção era de que Wirtz ocuparia seu lugar na equipe titular de Slot.

O alemão era amplamente considerado uma melhoria enorme - e necessária - em relação a Szoboszlai, cujo "produto final" foi repetidamente criticado por pessoas como Jamie Carragher. Até mesmo Slot afirmou no início deste ano que queria mais gols e assistências de Szoboszlai.

Nesse contexto, a disposição do Liverpool em fazer um esforço para contratar Wirtz fazia total sentido. Ele era o número 10 mais cobiçado do mercado, um jovem que já havia provado ser altamente habilidoso tanto em marcar quanto em criar gols.

No entanto, enquanto Wirtz ainda não deixou sua marca pelo seu novo clube, Szoboszlai já marcou duas vezes, incluindo um fantástico gol de falta contra o Arsenal. Mais surpreendentemente, Szoboszlai, o jogador indiscutível da temporada do Liverpool até agora, também tem duas assistências a mais (quatro) do que Wirtz em todas as competições.

Quando se considera que o capitão da Hungria teve um papel de destaque na vitória da última temporada sobre o Manchester City no Etihad Stadium, parece haver pouca dúvida de que Slot escalará seu confiável trio vencedor de títulos composto por Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister no domingo - especialmente porque foram eles que lideraram a equipe nas vitórias recentes contra Aston Villa e Real Madrid, interrompendo a sequência de derrota dos Reds.

Então, Rooney está certo, afinal? Não há espaço para Wirtz na equipe titular do Liverpool? E, em caso afirmativo, ele deveria ter tentado se juntar ao City apesar das supostas dúvidas sobre o futuro a longo prazo de Pep Guardiola no clube?