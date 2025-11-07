+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mark Doyle

Florian Wirtz ainda pode brilhar pelo Liverpool, mas errou ao recusar o Manchester City: sua vida com Pep Guardiola teria sido muito mais fácil

O CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro, não tem dúvidas: Florian Wirtz "definitivamente" teria se juntado ao Real Madrid em vez do Liverpool, na última janela, se tivesse recebido a chance de seguir Xabi Alonso para o Santiago Bernabéu. "Mas Xabi tem menos influência em Madrid do que tinha conosco", destacou Carro em uma entrevista à Sport1. "Uma das maiores forças de Alonso era sua capacidade de trabalhar com nosso departamento de scouting para definir quem precisava estar em nosso time, mas é Florentino Perez quem decide as transferências em Madrid - não Xabi Alonso."

Consequentemente, Wirtz ficou entre três pretendentes para escolher: Manchester City, Bayern de Munique e Liverpool. Após uma cuidadosa consideração, ele optou pelo último. 

No entanto, enquanto Wirtz se pergunta - assim como o resto de nós - se ele será titular no grande confronto da Premier League com o City, no domingo. E a pergunta vai além: ele cometeu um erro ao se mudar para Anfield? Como seria se ele tivesse ido para o Etihad?

Abaixo, a GOAL reflete sobre a tomada de decisões de Wirtz - dentro e fora de campo.

  • Florian Wirtz Liverpool 2025-26Getty

    "Queria fazer parte deste time"

    Havia muitas razões pelas quais Wirtz escolheu o Liverpool em vez de Manchester City e Bayern de Munique. Ele ficou impressionado pela qualidade do time de Arne Slot - e pelas instalações do clube - depois que o Leverkusen foi derrotado pelos Reds na Liga dos Campeões da temporada passada. Ele também ficou encantado com as celebrações deslumbrantes em Anfield após o triunfo do Liverpool na Premier League, que igualou o recorde do United de 20 títulos ingleses, em maio deste ano. "Eu apenas queria fazer parte deste time", ele disse ao site oficial do clube.

    O que realmente conquistou Wirtz, no entanto, foi a promessa de não apenas fazer parte do time de Slot, mas ser absolutamente integral a ele. Segundo fontes do Liverpool, foi o plano detalhado do treinador holandês para Wirtz que efetivamente selou o acordo.

    Enquanto o alemão supostamente tinha dúvidas sobre se jogaria regularmente como um número 10 no Bayern por causa da presença de Jamal Musiala, ele seria literalmente central na estratégia de ataque em Anfield, posicionado em sua posição preferida logo atrás do centroavante. No entanto, o plano de Slot para Wirtz parece já ter sido descartado - ou pelo menos adiado - devido ao desempenho incrivelmente irregular do Liverpool.

  • Florian WirtzGetty Images

    "Prejudica o equilíbrio do Liverpool"

    Wirtz começou como titular nos primeiros quatro jogos do Liverpool na campanha da Premier League de 2025/26 - e em sua conhecida posição de meio-campista ofensivo. No entanto, ele não esteve envolvido em um único gol durante essa sequência de vitórias, o que inevitavelmente levou a zombarias online e intensa análise da mídia sobre o valor de sua transferência.

    Portanto, quando os resultados dos Reds pioraram significativamente, Wirtz tornou-se uma espécie de bode expiatório, mesmo que suas dificuldades óbvias com o ritmo da Premier League não tivessem absolutamente nada a ver com a incapacidade do time de lidar com bolas paradas.

    "Acho que Wirtz na verdade prejudica o equilíbrio do Liverpool e como eles jogam", disse o ex-atacante do Manchester United, Wayne Rooney, em seu podcast da BBC. "Ele é um jogador de alto nível e tenho certeza de que ele vai melhorar - mas ele teve um início lento e acho que isso é inegável. Já vi jogadores entrarem nessa liga e leva tempo.

    "Mas não é o preço. Não é o jogador ou sua capacidade. Eu apenas não vejo onde ele se encaixa nesse sistema do Liverpool [4-3-3]. Ele é um terceiro jogador de meio-campo? Para mim, não, ele é mais um jogador ofensivo. Então, se eu tiver que escolher entre ele e [Dominik] Szoboszlai, então eu escolho Szoboszlai."

    Preocupantemente para Wirtz, Slot também está favorecendo o húngaro.

  • Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Concorrência no elenco

    Em meio a toda a empolgação em torno da janela de transferência de gastos sem precedentes do Liverpool, Szoboszlai foi deixado um pouco de lado. O versátil número 8 pode ter desempenhado um papel importante na conquista do título da última temporada com sua impressionante garra e qualidade dentro de campo, mas a presunção era de que Wirtz ocuparia seu lugar na equipe titular de Slot.

    O alemão era amplamente considerado uma melhoria enorme - e necessária - em relação a Szoboszlai, cujo "produto final" foi repetidamente criticado por pessoas como Jamie Carragher. Até mesmo Slot afirmou no início deste ano que queria mais gols e assistências de Szoboszlai.

    Nesse contexto, a disposição do Liverpool em fazer um esforço para contratar Wirtz fazia total sentido. Ele era o número 10 mais cobiçado do mercado, um jovem que já havia provado ser altamente habilidoso tanto em marcar quanto em criar gols.

    No entanto, enquanto Wirtz ainda não deixou sua marca pelo seu novo clube, Szoboszlai já marcou duas vezes, incluindo um fantástico gol de falta contra o Arsenal. Mais surpreendentemente, Szoboszlai, o jogador indiscutível da temporada do Liverpool até agora, também tem duas assistências a mais (quatro) do que Wirtz em todas as competições.

    Quando se considera que o capitão da Hungria teve um papel de destaque na vitória da última temporada sobre o Manchester City no Etihad Stadium, parece haver pouca dúvida de que Slot escalará seu confiável trio vencedor de títulos composto por Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister no domingo - especialmente porque foram eles que lideraram a equipe nas vitórias recentes contra Aston Villa e Real Madrid, interrompendo a sequência de derrota dos Reds.

    Então, Rooney está certo, afinal? Não há espaço para Wirtz na equipe titular do Liverpool? E, em caso afirmativo, ele deveria ter tentado se juntar ao City apesar das supostas dúvidas sobre o futuro a longo prazo de Pep Guardiola no clube?

  • جوارديولاAFP

    O City era uma melhor opção?

    Foi amplamente relatado que Guardiola identificou Wirtz como o substituto ideal para Kevin De Bruyne, cujo contrato expirou no final da temporada 2024/25, e seria fácil entender o porquê. Wirtz, com sua mistura de habilidade e imprevisibilidade, encaixa-se no perfil do camisa 10 perfeito para Pep. Então, por que o alemão não acabou no Etihad?

    Bem, isso depende muito de com quem você fala, porque há quem afirme que o City considerou Wirtz caro demais por £ 100 milhões, enquanto outros insistem que o jogador se afastou do acordo porque Guardiola não poderia garantir que ele estenderia sua permanência em Manchester além de 2027.

    Se Wirtz realmente rejeitou o City, é possível que ele esteja se arrependendo dessa decisão agora, dado que provavelmente teria se adaptado imediatamente em uma das duas posições de meio-campo ofensivo na formação 4-1-4-1 de Guardiola. Afinal, Rayan Cherki já está aproveitando um início mais produtivo na Premier League do que Wirtz. Apesar de ter sido prejudicado por um problema na coxa que o afastou dos campos por mais de um mês, o francês já acumulou oito participações diretas em gols desde que assinou com o City pouco antes do Mundial de Clubes.

    Como muitos críticos rapidamente apontaram, o Liverpool também estava considerando a contratação de Cherki se sua ousada investida por Wirtz não se concretizasse - e certamente seria difícil argumentar que os £ 30 milhões pagos para o Lyon foram uma compra pior no atual momento.

  • Florian WirtzGetty

    "Não é culpa do Flo ele custar tanto"

    No entanto, o ex-jogador do City e da Alemanha, Ilkay Gündogan, tem razão ao dizer que está se dando muita atenção ao preço de Wirtz.

    "Não é culpa do Flo [Wirtz] que ele custe tanto", o meio-campista do Galatasaray disse ao Bild. "Eu gostaria de ver uma análise mais aprofundada aqui - e não apenas focar nas assistências e gols. Qualquer um que não veja a qualidade excepcional do Flo realmente não entende muito de futebol. Chamá-lo de fracasso de transferência já é um exagero total."

    E Gündogan está certo, porque não é como se Wirtz estivesse jogando mal. Como o ex-meio-campista do Liverpool, Danny Murphy, disse, "Acho que ele tem tido um pouco de azar porque criou muitas chances que não foram convertidas. Às vezes, se algumas dessas chances fossem convertidas - Salah perdeu um gol feito contra o Everton, Frimpong perdeu contra o Atlético, algumas foram desperdiçadas contra o Galatasaray, enquanto houve o lindo passe no Chelsea que Salah errou com o pé direito. De repente, a narrativa muda um pouco se algumas dessas entrassem no gol."

    Obviamente, não é uma boa imagem para Wirtz não ter começado como titular nas duas performances mais impressionantes do Liverpool na Premier League até agora, contra Everton e Aston Villa. No entanto, como Slot tem enfatizado, Wirtz precisa de tempo para se adaptar à intensidade incomparável da Premier League.

    Certamente não é coincidência que suas atuações mais eficazes tenham ocorrido na Liga dos Campeões, onde nenhum jogador criou mais chances do que Wirtz (16). De fato, ele foi excelente na vitória no meio da semana sobre o Real Madrid. Além de criar cinco oportunidades de gol - mais do que qualquer outro em campo - ele também liderou o gráfico de roubos de bola no terço final do campo, sublinhando o quão importante ele provavelmente se tornará para o jogo de pressão do Liverpool.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    "Ele será inacreditável, acredite em mim"

    Claro, o mero fato de que Wirtz, uma contratação de £ 100 milhões, pode não começar no time titular contra o City é inquestionavelmente um reflexo das suas dificuldades de adaptação ao futebol inglês. Não há como fugir do fato de que, exceto talvez na segunda metade da vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal, ele simplesmente não teve o tipo de impacto na Premier League que todos esperavam.

    Também não se pode deixar de imaginar quando - e, de fato, se - Slot colocará Wirtz de volta na posição de camisa 10, porque se ele jogar no Etihad, quase certamente será na ponta esquerda no lugar de Cody Gakpo. Existe, então, a chance de que possamos não ver o melhor de Wirtz até que Mohamed Salah saia da equipe e Slot tenha mais liberdade para ajustar sua formação para acomodar não apenas o novo camisa 7 do Liverpool, mas também Hugo Ekitiké e Alexander Isak no mesmo time.

    No entanto, a ideia de que Wirtz não se adaptará em Anfield parece ser um pensamento desejoso somente dos rivais do Liverpool. Ele é simplesmente bom demais para falhar. Há uma razão pela qual o City e o Bayern também o queriam, e por que Alonso adoraria tê-lo levado consigo no Bernabéu.

    Como o espanhol disse no início desta semana, é "apenas uma questão de tempo" antes que Wirtz prove seu valor - porque o potencial de superestrela ainda está lá. Aqueles que seguiram sua carreira de perto não têm dúvidas de que um jogador que Jürgen Klopp descreveu como “talento geracional” terá sucesso no Liverpool.

    "Ele será incrível, confie em mim", disse Dimitar Berbatov a Rio Ferdinand no podcast de seu antigo companheiro de equipe do Manchester United. "Estou certo de que todos [no Liverpool] veem sua qualidade, e eles darão a ele o tempo que precisa para se integrar ao time. E garanto que ele será um sucesso. A maneira como ele vê o futebol, como ele busca espaço, como ele sabe se posicionar, os toques na bola, a improvisação, o olho para o passe e para os gols.

    "Claro, alguém pode argumentar que seu físico não é tão preparado para a Premier League. Mas então você pode ver facilmente os grandes jogadores de sua posição, como [Luka] Modric, também com o mesmo porte. Modric é um monstro, um jogador incrível! Então apenas dê tempo a Wirtz."

    Porque os gols e assistências virão. Eles estão apenas demorando um pouco mais no Liverpool de Slot do que provavelmente teriam no City de Guardiola.

