Flamengo vai ao mercado e busca substituto para Pedro, que só volta em 2025

Na mira do Corinthians, Depay vira opção no time rubro-negro

A a lesão do atacante Pedro causou consternação no Flamengo. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não joga mais em 2024. Desta forma, segundo soube a GOAL, o time carioca decidiu avaliar o mercado para trazer uma reposição.

Com a janela de transferências fechada, o Flamengo só poderá contratar atletas que ficaram livres no mercado antes do fechamento da janela, que se encerrou na última segunda-feira (2). Depay, que está na mira do Corinthians, virou uma opção.