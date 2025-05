Flamengo x Real Brasília: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Equipes se enfrentam no Estádio Moça Bonita, no Rio, pela 10ª rodada do nacional; veja detalhes

Flamengo e Real Brasília se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 17h (de Brasília), no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

O Flamengo vai se recuperando do início ruim de campeonato, já abrindo uma sequência de três jogos de invencibilidade, conquistando sete dos últimos nove pontos disputados. A última vítima foi a Ferroviária, que perdeu a liderança do campeonato após a derrota por 2 a 1. As Rubro-Negras ocupam a 7ª posição, com 14 pontos.

O Real Brasília, por sua vez, ainda derrapa no campeonato. A equipe vem apenas na 13ª colocação, somando oito tentos, e já respira com a ajuda de aparelhos na luta por uma vaga no mata-mata. E a tarefa deste sábado, claro, não é das mais fáceis.