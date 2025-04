Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Rubro-Negro foca nos líderes, enquanto Colorados querem deixar a parte de baixo da tabela; veja tudo o que você precisa saber

Flamengo e Internacional se enfrentam na tarde desta quarta-feira (30), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão da Flamengo TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Flamengo se recuperou do início aquém do esperado de campeonato com uma boa sequência recente. Nos últimos cinco jogos, o time venceu três e perdeu apenas um, justamente o último, diante do Grêmio. Além de voltar a vencer, o Rubro-Negro quer colar na liderança da tabela, a quatro pontos de distância. O time é o 8°, com dez tentos somados.

Do outro lado, o Internacional vive péssima fase. Os gaúchos abriram o campeonato com duas vitórias seguidas, mas perderam todas as últimas cinco partidas, marcando apenas um gol no recorte, e despencaram na tabela. Em 18° e com sete pontos, o objetivo, naturalmente, é pontuar.