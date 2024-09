Flamengo gastou quase o triplo de Botafogo e Palmeiras para montar seu elenco atual, mostra estudo

Estudo do Observatório do Futebol considerou 100 clubes de todo o mundo; Chelsea lidera o ranking

Em meio a tantas discussões emocionadas sobre Fair Play Financeiro no futebol brasileiro, o Observatório do Futebol (CIES) publicou um estudo que mostra quais clubes de futebol gastaram a maior quantidade de dinheiro para montar seu elenco atual.

O Chelsea, com sua política de muitas contratações de jovens com vários anos de vínculo, ocupa a liderança. Quando excluímos os times europeus, o Al Hilal treinado por Jorge Jesus (e de Neymar) aparece em destaque, seguido de outros compatriotas sauditas.

Mas quando o assunto é futebol sul-americano, o Flamengo ainda entra com larga vantagem. Os rubro-negros gastaram pouco menos que o triplo do Botafogo, e mais de três vezes o valor do Palmeiras, outros brasileiros a entrarem na lista, para montar seu atual elenco. O estudo, que observou 100 clubes no mundo todo, incluiu valores como bônus e pagamentos em negociações por empréstimos de atletas. Confira abaixo.

