Flamengo desiste de buscar reposição para Pedro e vai com o que tem à disposição até o final da temporada

Técnico Tite tem Bruno Henrique, Carlinhos e Gabigol como opções no setor

O Flamengo decidiu que não vai buscar reposição para o atacante Pedro. Com isso, o técnico Tite irá até o final da temporada com as opções que tem no elenco. Recentemente, o treinador deixou claro que enxerga Bruno Henrique, Carlinhos e Gabigol como opções para substituir o camisa 9.

A decisão passa por poucas opções no mercado após a janela de transferências. A diretoria até avaliou alguns nomes, teve conversas, mas não conseguiu alinhar algo que fosse interessante entre parte técnica e financeira.