Flamengo blinda Tite e não pensa em demissão de técnico

Diretoria deseja manter o treinador mesmo em caso de eliminação para o Peñarol na Copa Libertadores

Nas vésperas do jogo mais importante do ano até o momento para o Flamengo, a diretoria rubro-negra blinda a comissão técnica das críticas que vem recebendo e banca a sequência de Tite mesmo em caso de eliminação para o Peñarol, na quinta-feira (26), pela Copa Libertadores.

Tite tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano e uma sequência para 2025 é vista como improvável mesmo em caso de vitória da situação nas eleições presidenciais, marcada para dezembro. No momento, no entanto, a ideia é que o treinador cumpra o contrato.