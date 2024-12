Fim da linha para Ederson e Kyle Walker, sombra para Rodri e os seis movimentos que o Manchester City precisa tomar na janela de janeiro

O time de Pep Guardiola atingiu um nível de desempenho incomum, mas no próximo mês pode solucionar um ou dois problemas no mercado de transferências

Jordan Belfort, em O Lobo de Wall Street, incentivava seus funcionários a resolverem seus problemas ficando ricos. O Manchester City, no entanto, já é rico — agora precisa resolver suas diversas dificuldades investindo na janela de transferências de janeiro.

Historicamente, o City tem sido cauteloso em fazer grandes contratações no mercado de inverno. Aymeric Laporte, em 2018, foi a única aquisição de peso durante os nove anos de Pep Guardiola no comando. Apenas duas semanas atrás, o técnico mostrava-se relutante quanto a novas contratações, afirmando que sua prioridade era recuperar os vários jogadores lesionados. No entanto, com a sequência implacável de desfalques, Guardiola mudou o tom e declarou que o clube será ativo quando o mercado abrir no dia 1º de janeiro.

E quem pode culpá-lo? A temporada do City começou a desandar quando Rodri rompeu os ligamentos do joelho em setembro. Desde então, as lesões não param de surgir, e os resultados seguem fugindo do controle. Atualmente, apenas o Brentford tem mais jogadores indisponíveis do que o City, que enfrentou o Everton no Boxing Day sem oito de seus titulares regulares, resultando em um empate de 1 a 1.

As lesões ajudam a explicar por que Guardiola está enfrentando a pior sequência de resultados em sua carreira como técnico, que já dura 17 anos. No entanto, ele também paga o preço por optar por um elenco enxuto e por um mercado de verão discreto, no qual o clube trouxe apenas dois reforços, mesmo após conquistar a Premier League de forma apertada.

Além dos desfalques, o elenco do City claramente precisa de renovação. O time corre o risco de ficar fora do top-4 da Premier League pela primeira vez desde 2010 e enfrenta a possibilidade de uma eliminação humilhante ainda na fase de grupos da Champions League.

Com isso em mente, a GOAL analisa as principais áreas que o City deve priorizar quando a janela de transferências for aberta.