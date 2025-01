Fim da linha para Ange Postecoglou? Flerte do Tottenham com a zona de rebaixamento não pode ser ignorado, mas troca de técnico pode não mudar a realidade

Spurs caíram para o 15º lugar na Premier League e venceram apenas uma das últimas 10 partidas, gerando pedidos para a demissão do técnico australiano

Quando o jovem Archie Gray marcou um gol contra nos acréscimos do primeiro tempo na partida do Tottenham contra o Everton, fazendo os Toffees aumentarem a vantagem no placar para 3 a 0, só podemos imaginar o que estava passando pela mente de Ange Postecoglou enquanto ele estava solitário na beira de sua área técnica.

Os Spurs estavam a caminho de sua oitava derrota em 10 jogos da Premier League, uma sequência que só viu uma vitória - o atropelo de 5 a 0 sobre o lanterna Southampton. Esse recorte é semelhante ao de uma campanha de time rebaixado, e os londrinos do norte devem estar um pouco gratos que os verdadeiros candidatos à queda já estão significativamente longe da segurança.

Assistindo de cima no precipício de Goodison Park estavam o presidente Daniel Levy, a diretora executiva Donna-Maria Cullen e o diretor de futebol Scott Munn. Pelo menos eles não tiveram que enfrentar o volátil setor dos visitantes no fim do jogo.

Há uma competição bastante acirrada, mas o Tottenham é o caso mais problemático da Premier League no momento, e todos no clube precisam fazer um exame de consciência. No entanto, parece cada vez mais provável que a primeira pessoa a pagar o preço será Postecoglou.