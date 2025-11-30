+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Tauan Ambrosio

Filipe Luís tem o melhor início de carreira como técnico desde Pep Guardiola e Zidane, concluindo sua própria profecia ao chegar ao Flamengo

Título da Libertadores de 2025 é a coroação definitiva do aluno em mestre para o treinador rubro-negro

Um título vem carregado de grandes histórias, e o Tetra do Flamengo na Libertadores da América não é diferente: a vingança sobre o Palmeiras, o infortúnio pessoal de Andreas Pereira, a coroação definitiva de Lima como Meca rubro-negra, o conto de fadas de um Danilo predestinado em finais além de, claro, o peso histórico pela definição de qual clube brasileiro foi o primeiro a acumular quatro Glórias Eternas. E há, também, Filipe Luís.

A vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na final de 2025, transformou Filipe no nono profissional a ser campeão da Libertadores tanto como jogador quanto como treinador. Enquanto lateral, ele já havia levantado os títulos em 2019 e 2022. Transformado oficialmente em técnico a partir de 2024, foi coroado com o maior título do continente logo em sua primeira tentativa. O que é impressionante por si só, mas o início de sua trajetória fora das quatro linhas é ainda muito mais impressionante.

Pode até ser que algum outro ex-jogador tenha conquistado tantos títulos no seu início de carreira como técnico, mas não é preciso fazer uma pesquisa aprofundada para sugerir que os primeiros capítulos do “Professor” Filipe são os mais impressionantes desde os de Pep Guardiola, pelo Barcelona, em 2008/09. E antes que os leitores não-rubro-negros torçam o nariz pela afirmação, cabe ressaltar: uma coisa seria dizer isso após os primeiros meses de Filipe, em 2024, caindo invariavelmente em um exagero emocional; outra coisa é afirmar isso no final de 2025, agora sim com resultados efetivos em mãos.

  • Flamengo v Corinthians - Copa Do Brasil 2024Getty Images Sport

    Inícios intensos

    Os paralelos são óbvios: quando eles jogavam, já pareciam ser treinadores dentro de campo. Intrinsecamente ligados ao clube do coração, tiveram passagens tão vitoriosas quanto rápidas pela base até, de forma inesperada, receberem a chance de comandar o time principal. Logo de cara, enfrentaram situações que lhes obrigaram a tomar decisões corajosas: Guardiola dispensou Ronaldinho Gaúcho, Filipe Luís abriu de vez a porta da saída para Gabigol. E em 2025 bateu de frente com Pedro, fazendo valer seu argumento para, após a bronca, voltar a tirar o melhor de seu camisa 9 – que só não foi titular nesta final de Libertadores por causa de lesão.

    E, claro, existe o paralelo dos títulos. Logo em sua primeira temporada como técnico do Barça, Guardiola levou o time à conquista da Tríplice Coroa europeia: naquela campanha 2008/09, o Barcelona ganhou Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Champions League – além das subsequentes supercopas e do Mundial de Clubes. Filipe Luís foi campeão da primeira Copa do Brasil que disputou, em 2024, e agora levanta sua primeira Libertadores logo de cara, além da contagem regressiva para a conquista do Brasileirão também em 2025. Isso, além das supercopas e do Campeonato Carioca.

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    Aproveitamento espetacular de Filipe Luís

    Filipe Luís disputou oito taças, entre campeonatos e supercopas, como técnico do Flamengo. Foi campeão cinco vezes: Copa do Brasil em 2024, Supercopa do Brasil 2025, Carioca, Libertadores e Brasileirão de 2025 (sim, já dá para dizer que o Fla é o campeão da Série A). Só perdeu o Brasileirão de 2024, o Mundial de Clubes e a Copa do Brasil de 2025. É um aproveitamento impressionante para quem completou, recentemente, apenas seu primeiro ano como treinador de futebol profissional.

    Qual outro técnico teve um início tão impressionante? O exemplo de Zidane no Real Madrid, a partir de 2015/16, também aparece. Mas o francês demorou quase dez anos para se transformar em técnico, após sua aposentadoria como jogador. Com Guardiola as coisas foram mais rápidas, e com Filipe Luís aconteceu num piscar de olhos. Talvez porque ele já vinha, há muito tempo, se preparando para esta transição de vida e de carreira.

  • Flamengo v Santos - Brasileirao Series A 2019Getty Images Sport

    Profecia concluída

    Tanto é assim que, ainda em 2019, logo em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Flamengo, Filipe Luís já falava sobre o desejo de se transformar em treinador. Animado com a possibilidade de estar sob o comando de Jorge Jesus, o então lateral-esquerdo disse o seguinte: “Vou aprender com ele para estar pronto quando eu vier treinar o Flamengo". O título da Libertadores de 2025, na mesma Lima de 2019 com Jorge Jesus, culminou na conclusão de sua própria profecia. Definitivamente, podemos dizer que o aluno já se transformou em mestre.

