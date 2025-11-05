+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Raisa Simplicio

FERJ avalia levar jogo do Campeonato Carioca para os Estados Unidos

Federação estuda opções, e Flamengo x Bangu poderia ser um dos jogos realizados em solo americano

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) está avaliando a possibilidade de levar uma partida do Campeonato Carioca 2026 para ser disputada nos Estados Unidos. A ideia inicial é que seja um jogo do Flamengo, possivelmente contra o Bangu.

A expectativa é de que haja uma definição até, no máximo, após a disputa da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. A princípio, o time rubro-negro repetiria a pré-temporada nos Estados Unidos, como tem feito nos últimos anos, e já disputaria a primeira partida do Carioca por lá.

A entidade ainda vai ouvir os clubes e caso mais de um time grande do Rio de Janeiro decida fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, não está descartada a possibilidade de um clássico ser disputado por lá.

  • CAMPEONATO CARIOCA 2026

    Na semana passada, a FERJ convocou uma reunião para discutir alguns pontos do Carioca 2026, entre eles padronizar os critérios da utilização do VAR. A ideia da entidade é que apenas erros claros recebam interferência do árbitro de vídeo.

    Em 2026, o Campeonato Carioca será disputado de forma simultânea ao Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro.

