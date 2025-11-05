FERJ avalia levar jogo do Campeonato Carioca para os Estados Unidos

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) está avaliando a possibilidade de levar uma partida do Campeonato Carioca 2026 para ser disputada nos Estados Unidos. A ideia inicial é que seja um jogo do Flamengo, possivelmente contra o Bangu.

A expectativa é de que haja uma definição até, no máximo, após a disputa da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. A princípio, o time rubro-negro repetiria a pré-temporada nos Estados Unidos, como tem feito nos últimos anos, e já disputaria a primeira partida do Carioca por lá.

A entidade ainda vai ouvir os clubes e caso mais de um time grande do Rio de Janeiro decida fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, não está descartada a possibilidade de um clássico ser disputado por lá.