As férias não ajudaram: Casemiro mantém calvário no Manchester United e vê saída mais provável

Dificuldades do volante nos amistosos da pré-temporada não trazem boas perspectivas e solução está longe de ser simples

Enquanto seus companheiros de Manchester United suavam na Copa América ou se molhavam na chuva da Eurocopa, Casemiro pôde aproveitar suas férias. E se o seu Instagram serve de referência: ele teve um ótimo período de descanso.

Ele e sua família viajaram para Orlando para visitar a Disney World, uma viagem que ele cancelou em 2019 para voltar correndo aos treinos depois que o Real Madrid foi goleado por 7 a 2 pelo Atlético de Madrid na pré-temporada. Também apareceu dirigindo um Fusca no Brasil. Em seguida, ele e sua esposa comemoraram seu aniversário de 10 anos com um passeio de helicóptero, bebendo um bom vinho.

E quem pode culpá-lo por aproveitar suas férias depois da temporada ruim que teve? A reputação de Casemiro como um volante de alto nível e multicampeão foi arrastada pela lama por uma campanha muito aquém para ele e seu clube. Ele foi um dos principais bode expiatórios da pior colocação de todos os tempos do Manchester United na Premier League, enquanto Jamie Carragher o incentivou a deixar o mais alto nível para seu próprio bem.

Ele esteve ausente do único episódio positivo dos Diabos Vermelhos, perdendo a vitória na final da Copa da Inglaterra sobre o Manchester City em meio a confusão sobre se ele estava machucado ou se havia se recusado a ficar no banco. Além disso, suas atuações ruins na temporada fizeram com que ele fosse deixado de fora da convocação da seleção brasileira pela primeira vez em uma década, perdendo a Copa América.

O lado positivo disso foi que ele teve uma rara folga prolongada e algum tempo para relaxar longe dos olhares ansiosos dos torcedores do Manchester United e da mídia. Mas agora que suas férias acabaram, ele está de volta ao trabalho, e o tempo de descanso parece ter feito muito pouca diferença. E isso apresenta um grande problema para ele e para os Diabos Vermelhos.

