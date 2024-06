A hora de Federico Valverde: herdeiro da 8 de Toni Kroos no Real Madrid e capitão do Uruguai

Ainda aos 25 anos, meio-campista vestirá camisa histórica no Santiago Bernabéu e busca a glória com sua nação nas próximas semanas

Fede Valverde ainda não completou 26 anos - ele só o fará no dia 22 de julho, alguns dias após a final da Copa América. Nos Estados Unidos, ele espera ser protagonista como capitão da seleção do Uruguai, que torneio pela última vez em 2011 com uma geração que tem apenas um remanescente no atual elenco - mas que já entende que Luis Suárez não é mais o mesmo.

Seu currículo está repleto de conquistas com o Real Madrid - tem Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa da Espanha, La Liga -, mas nenhum grande título com a Celeste, seu grande objetivo para 2024.

Em um ano, portanto, em que não só sagrou-se campeão da Espanha e da Europa como também vestirá uma camisa histórica no Santiago Bernabéu, Valverde divide suas atenções buscando a glória nesta Copa América...