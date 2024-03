Fase de grupos do futebol masculino nas Olimpíadas 2024: classificação, jogos, resultados e mais

Atual bicampeão olímpico, Brasil não conseguiu vaga e está fora da disputa

A fase de grupos do futebol masculino nas Olimpíadas de 2024 está definida. São 16 seleções divididas em quatro chaves. Elas enfrentarão em três rodadas, com as duas melhores avançando ao mata-mata.

Quatro vagas ainda estão indefinidas: três da Ásia (que fará seu Pré-Olímpico em abril) e uma repescagem entre Guiné (que ficou em quarto lugar na África) e o asiático que terminar a disputa na quarta colocação.

Após uma fraca campanha com Ramon Menezes, a seleção brasileira viu Argentina e Paraguai ficarem com as vagas sul-americanas e assistirá a disputa de casa pela primeira vez desde as Olimpíadas de Atenas, em 2004.