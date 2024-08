Farra de contratações mostra que o Chelsea segue sem aprender como montar um elenco

Os Blues podem estar prestes a pagar mais de 100 milhões de euros em João Félix e Pedro Neto, o que seria mais um grande erro no mercado

O Chelsea teve mais uma daquelas mudanças drásticas de postura em sua janela de transferências nesta semana, quando, praticamente do nada, a diretoria concluiu a contratação de Pedro Neto, do Wolves, pagando 54 milhões de libras (R$ 379 milhões) aos rivais da Premier League. Apesar dos problemas com lesões que tem, o ponta de 24 anos tornou-se a contratação mais cara dos londrinos em uma janela um tanto quanto confusa até agora e, surpreendentemente, já é o 35º jogador contratado em pouco mais de dois anos sob a gestão de Todd Boehly e da Clearlake Capital.

E pode ser que ainda não tenham parado por aí. No mesmo dia em que a transferência deste português foi anunciada, surgiram rumores de que o clube estaria em negociações para trazer de volta outro conterrâneo: seu ex-emprestado João Félix, do Atlético de Madrid. Isso, por sua vez, permitiria ao clube espanhol concluir a contratação de Conor Gallagher, dos Blues, após o fracasso da transferência do atacante Samu Omorodion.

Isso significa que o Chelsea pode estar prestes a gastar mais de 100 milhões de libras (R$ 702 milhões) combinados nos dois atacantes portugueses, que estão longe de serem apostas seguras para a linha de frente da equipe. Isso pode ser mais um grande erro da diretoria do clube sobre transferências nas janelas, e mais uma crítica contundente à sua tomada de decisões.

