Ex-goleiro dos Estados Unidos, Caleb Sewell sonha em trabalhar como diretor no Brasil

Caleb Sewell foi goleiro em clubes da Bélgica, Inglaterra, Austrália, Portugal, Estados Unidos e Canadá; hoje ele atua como diretor de futebol

O sonho americano de Caleb Patterson-Sewell, ex-goleiro e atualmente diretor de futebol, está longe do país natal, os Estados Unidos. Hoje executivo do Memphis FC, que disputa a USL Championship, o norte-americano aponta o Brasil como o destino predileto para atuar no futebol.

A relação com o país sul-americano está no cotidiano — a esposa de Caleb Patterson-Sewell é nascida no Brasil. No entanto, ele jamais residiu no local durante o período em que atuou como profissional. A carreira como goleiro, que se encerrou em 2021, o levou para longe do grande sonho. Como goleiro, atuou na Bélgica, na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, em Portugal e no Canadá.

Desde que pendurou as luvas, seguiu vivendo o futebol e exerceu mais de uma função. Até o ano passado, era técnico do Toronto FC, que disputa a Major League Soccer (MLS), a principal liga dos Estados Unidos. Em entrevista exclusivo à GOAL, Caleb Patterson-Sewell falou sobre o desejo de trabalhar no Brasil e relatou histórias da carreira. Veja, abaixo, o bate-papo com o executivo de futebol.

