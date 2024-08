Ex-Corinthians e Cruzeiro, Éderson é cobiçado na Europa, mas Atalanta trava saída

Clubes ingleses tentaram a contratação do meio-campista de 25 anos no mercado da bola, mas ouviram resposta negativa do clube italiano

Ex-Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza, Éderson se tornou alvo de clubes ingleses no mercado da bola europeu. Arsenal, Chelsea, Newcastle e Manchester United demonstraram interesse na contratação do jogador, mas ouviram uma resposta negativa do Atalanta, da Itália, como soube a GOAL. O Paris Saint-Germain, da França, também cogitou uma investida, mas descartou a possibilidade.

Destaque do time campeão da Europa League na temporada passada, Éderson chamou a atenção de clubes da Europa. A Atalanta, no entanto, descarta qualquer possibilidade de negociá-lo nesta janela de transferências. O empresário do atleta, André Cury, enviou propostas formais aos italianos, que nem sequer abriram conversas.

Com o time de volta à UEFA Champions League, a diretoria entende que é importante a manutenção do meio-campista brasileiro no elenco comandado por Gian Piero Gasperini. Ele iniciou a atual temporada como titular absoluto da equipe. Ele esteve em campo em três jogos, somando 265 minutos em campo.

