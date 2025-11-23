+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo v Bahia - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Raisa Simplicio

Everton Cebolinha tem futuro incerto no Flamengo para 2026

Atacante vive bom momento e teve destaque na vitória sobre o Red Bull Bragantino, que deixou rubro-negros com título brasileiro bem encaminhado

Everton Cebolinha foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Red Bull Bragantino, que deixou o time carioca muito perto do título brasileiro. Insinuante e vertical, o atacante teve momentos daquele jogador que, atuando por Grêmio e seleção brasileira, encantou o futebol brasileiro em 2019. Cebolinha, no entanto, tem futuro incerto no Flamengo. 

Com contrato até dezembro de 2026, não houve até o momento nenhuma conversa entre o clube e o estafe do jogador sobre renovação de vínculo. Cebolinha, inclusive, estava na lista de negociáveis durante a janela de transferências do meio do ano, mas acabou ficando por falta de ofertas atrativas.

  • Flamengo v Botafogo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Cenário diferente

    O cenário agora é um pouco diferente. O jogador vem crescendo nesta reta final de temporada e em junho poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Ou seja, o valor para uma negociação cai consideravelmente. 

    Everton Cebolinha desperta o interesse de alguns times do futebol brasileiro, como o Grêmio, que sonha em repatriar o atacante. Antes do Mundial de Clubes, o Fluminense também chegou a fazer uma consulta, mas não houve avanço.

  • Filipe Luís, Everton Cebolinha, Pedro, Flamengo 2025Adriano Fontes/Flamengo

    Mudança de status no Flamengo

    Com essa evolução na reta final da temporada, Everton Cebolinha pode mudar seu status no Flamengo. A ideia da diretoria agora é esperar o final da temporada para avaliar a situação do jogador. Se antes era considerado negociável e esteve perto de deixar o clube, em dezembro a comissão técnica pode decidir pela permanência do jogador

