Everton Cebolinha tem futuro incerto no Flamengo para 2026

Everton Cebolinha foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Red Bull Bragantino, que deixou o time carioca muito perto do título brasileiro. Insinuante e vertical, o atacante teve momentos daquele jogador que, atuando por Grêmio e seleção brasileira, encantou o futebol brasileiro em 2019. Cebolinha, no entanto, tem futuro incerto no Flamengo.

Com contrato até dezembro de 2026, não houve até o momento nenhuma conversa entre o clube e o estafe do jogador sobre renovação de vínculo. Cebolinha, inclusive, estava na lista de negociáveis durante a janela de transferências do meio do ano, mas acabou ficando por falta de ofertas atrativas.