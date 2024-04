Ethan Mbappé vai escrever sua história no PSG ou seguirá como sombra do irmão? É hora de escrever sua própria história

Depois de estrear no time principal, o jovem de 17 anos está pronto para sair da sombra de seu irmão, que disputa a Bola de Ouro

É difícil falar de Ethan Mbappé sem mencionar seu irmão mais velho, Kylian. Afinal, seu par é considerado um dos melhores do mundo e, para alguns, como o maior jogador de todos os tempos. No entanto, o caçula também tem seu próprio talento. Embora seja quase nove anos mais novo que seu irmão, ele demonstra muita habilidade e mérito por si só.

Com uma estatura menor e um estilo de jogo mais técnico no meio-campo, Ethan passou algum tempo em várias das principais bases europeias. Ele fez sua estreia no PSG ainda na adolescência e parece pronto para uma mudança neste verão europeu.

Embora tenha seguido os passos de Kylian nos primeiros dias de sua carreira no mais alto nível, persiste a sensação de que Ethan é capaz o suficiente para trilhar seu próprio caminho e desfrutar de uma carreira de sucesso. Com Kylian prestes a se transferir para o Real Madrid, Ethan finalmente tem sua chance de brilhar.

A GOAL analisa um jogador que pode se destacar muito mais do que apenas como o irmão mais novo de um candidato à Bola de Ouro.