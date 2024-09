A GOAL te mostra todos os detalhes da estreia do craque holandês, na Neo Química Arena

Começa, enfim, a 'era Memphis Depay' no Corinthians. E com algum estilo, é preciso dizer. Tarde quente de sábado (21), Neo Química Arena lotada, vitória por 3 a 0 e, claro, estrela em campo.

Ángel Romero, Rodrigo Garro e Pedro Rangel (contra) garantiram o triunfo corintiano contra o Atlético-GO, pela 27ª rodada do Brasileirão.

A GOAL, abaixo, te conta todos os detalhes do primeiro jogo de Depay com a camisa do Corinthians...