Estreia frustrante de Inglaterra e Harry Kane na Eurocopa mostra que Gareth Southgate não aprendeu com os erros

Com o camisa 9 reduzido ao 'papel de Haaland', a GOAL analisa a estreia dos ingleses no torneio na Alemanha

O 100% de aproveitamento de Gareth Southgate em estreias de grandes torneios ainda está intacto. A Inglaterra lidera o Grupo C, após a vitória por 1 a 0 sobre a Sérvia, e, salvo uma improvável tragédia, deve agora garantir uma vaga na próxima fase da Eurocopa.

Mas nenhum dos pesos pesados do torneio vão temer o time de Southgate com base no desempenho de domingo (16). A Inglaterra parecia sem inspiração contra a Sérvia e só conseguiu os três pontos porque Jude Bellingham assumiu a responsabilidade.

Foi o gol do jogador do Real Madrid, aos 13 minutos, que fez a diferença - o inglês cronometrou perfeitamente sua corrida para completar cruzamento de Bukayo Saka e cabecear com força para as redes. A Inglaterra mereceu a liderança e jogou em um ritmo frenético nos primeiros 30 minutos, mas logo ficou sem fôlego e recuou no segundo tempo, o que levou a alguns momentos tensos. A Sérvia poderia muito bem ter arrancado um empate se não fosse pelos reflexos excepcionais de Jordan Pickford.

Já na partida desta quinta-feira (20), contra a Dinamarca, mais decepções: Kane até marcou um gol, mas que não foi o bastante para uma novamente pouco inspirada Inglaterra conquistar sua segunda vitória na Ero.

Foram os tipos de atuações mais retraídas que os torcedores ingleses já se acostumaram na 'era Southgate'. E haverá mais desilusões se isso não mudar.

Harry Kane, especialmente, não quer passar 90 minutos como espectador. Tirar o melhor do camisa 9 será a diferença entre glória e fracasso para os ingleses - mas Southgate ainda parece não ter aprendido com seus erros do passado.