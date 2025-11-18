+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Estevao Lucas Paqueta BrazilGetty Images/GOAL
Jamie Spencer

Estevão não para de brilhar, mas Lucas Paquetá falha em empate do Brasil contra a Tunísia

Sem tanto brilho e dependendo mais do individualismo do ex-jogador do Palmeiras, o time de Carlo Ancelotti se despede de 2025 com um empate

O Brasil precisa melhorar muito no ano que vem se quiser acabar com o jejum de 24 anos sem um troféu da Copa do Mundo, depois de empatar por 1 a 1 com uma disciplinada Tunísia, em Lille, nesta terça-feira (18). Um gol no primeiro tempo de Hazem Mastouri ameaçou colocar as Águias de Cartago no caminho para uma vitória histórica, embora em um amistoso, mas Estevão, que se firma como destaque do selecionado de Ancelotti, apareceu para evitar o pior em cobrança de pênalti.

O Brasil teve dificuldades para criar muitas oportunidades ao longo do segundo tempo, na maioria das vezes chutando fora do alvo apesar de acumular mais de 20 tentativas ao longo do jogo. Um segundo pênalti ocorreu quando a Tunísia tentou sair da pressão em sua própria área, resultando em Vitor Roque sendo derrubado. Mas Lucas Paquetá desperdiçou a cobrança.

Estevão quase voltou a resolver, acertando a base da trave nos acréscimos, mas o placar de 1 a 1 permaneceu até o fim. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Brasil no Stade Pierre-Mauroy...

  • Goleiro & Defesa

    Bento (5/10):

    Uma reação mais rápida poderia ter dificultado a finalização de Mastouri.

    Wesley (5/10):

    Recebeu um cartão nos primeiros 10 minutos. Fora isso, teve dificuldade em causar impacto no ataque.

    Marquinhos (7/10):

    Quase não errou passes durante a noite e foi eficiente nas limitadas tentativas de ataque da Tunísia.

    Eder Militão (6/10):

    Jogou uma hora antes de ser substituído devido a uma lesão. Fora isso, estava OK.

    Caio Henrique (7/10):

    Uma boa atuação defensiva e uma presença ofensiva melhor do que seu colega do lado direito.

  • Meio-campo

    Estevão (8/10):

    Teve que esperar muito tempo enquanto era criticado por uma multidão hostil na hora de bater seu pênalti, mas manteve a calma  para manter o que vem sendo um excelente início de história com a seleção brasileira. São cinco gols em seis aparições nesta temporada. O único jogador do Brasil que parecia muito animado.

    Bruno Guimarães (6/10):

    Entrou nas áreas certas, mas poderia ter feito mais com a posse que teve.

    Casemiro (7/10):

    Viu muita bola no meio do campo e conseguiu usar isso para criar chances com passes para frente. Defensivamente sem desafios.

    Rodrygo (6/10):

    Alguns momentos positivos aqui e ali, mas uma noite frustrante no geral.

  • Ataque

    Matheus Cunha (5/10):

    Impacto limitado até ser substituído no intervalo, com apenas 21 toques na bola.

    Vinicius Junior (6/10):

    Não fez muito para desafiar a Tunísia, antes que uma pressão decente contribuísse para ganhar o segundo pênalti.

  • Substitutos e Técnico

    Danilo (5/10):

    Teve que fazer muito pouco na defesa após substituir Wesley no intervalo. Fez pouca diferença.

    Vitor Roque (6/10):

    Sofreu o pênalti que Paquetá perdeu.

    Fabricio Bruno (6/10):

    Uma substituição sólida para zagueiro central uma hora depois.

    Fabinho (5/10):

    Apenas 22 toques na bola em meia hora de jogo. Faltou impacto.

    Lucas Paquetá (5/10):

    Teve a chance de ganhar o jogo para seu país e desperdiçou.

    Luiz Henrique (Sem nota):

    O último dos seis substitutos permitidos para o final.

    Carlo Ancelotti (6/10):

    Sai desta Data Fifa com muitas perguntas a serem respondidas.

