Estevão não para de brilhar, mas Lucas Paquetá falha em empate do Brasil contra a Tunísia

O Brasil precisa melhorar muito no ano que vem se quiser acabar com o jejum de 24 anos sem um troféu da Copa do Mundo, depois de empatar por 1 a 1 com uma disciplinada Tunísia, em Lille, nesta terça-feira (18). Um gol no primeiro tempo de Hazem Mastouri ameaçou colocar as Águias de Cartago no caminho para uma vitória histórica, embora em um amistoso, mas Estevão, que se firma como destaque do selecionado de Ancelotti, apareceu para evitar o pior em cobrança de pênalti.

O Brasil teve dificuldades para criar muitas oportunidades ao longo do segundo tempo, na maioria das vezes chutando fora do alvo apesar de acumular mais de 20 tentativas ao longo do jogo. Um segundo pênalti ocorreu quando a Tunísia tentou sair da pressão em sua própria área, resultando em Vitor Roque sendo derrubado. Mas Lucas Paquetá desperdiçou a cobrança.

Estevão quase voltou a resolver, acertando a base da trave nos acréscimos, mas o placar de 1 a 1 permaneceu até o fim. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Brasil no Stade Pierre-Mauroy...