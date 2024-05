Estêvão vai jogar Mundial de 2025 pelo Palmeiras, mesmo com ida para o Chelsea

Verdão exige que o jogador só seja liberado para os Blues depois da participação no Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos

O Palmeiras fez uma exigência ao Chelsea, da Inglaterra, nas tratativas pela venda de Estêvão. Os paulistas só aceitam liberar o atacante, atualmente com 17 anos, depois da disputa do Mundial de Clubes 2025, que acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho, como soube a GOAL. A solicitação foi atendida pelos ingleses.

O negócio ainda não foi sacramentado, mas já está encaminhado. As tratativas podem movimentar até € 65 milhões (R$ 362,21 milhões na cotação atual), conforme adiantado pela reportagem da GOAL.

Estêvão vai completar 18 anos em 24 de abril de 2025. Ele já estará apto para se transferir ao futebol europeu a partir de julho. Contudo, ficará à disposição da comissão técnica do Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes do próximo ano — o Verdão garantiu vaga por causa do título da Libertadores de 2021.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!