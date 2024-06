Os convocados dos Estados Unidos para a Copa América: os jogadores chamados para a edição 2024

A GOAL detalha como será a seleção dos EUA no torneio disputado em sua casa; confira

A seleção dos Estados Unidos anunciou os 26 jogadores convocados para a disputa da Copa América 2024, nos Estados Unidos. O time está no Grupo C, ao lado de Bolívia, Uruguai e Panamá.

A Copa América está de volta aos Estados Unidos e, para os anfitriões, o torneio deste mês será uma disputa vital à medida que chegamos na metade do caminho para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção dos EUA tentará aproveitar os sucessos do ciclo da Copa do Mundo de 2022 e, no caminho para 2026, a Copa América será seu maior teste. Durante anos, este grupo esteve desesperado para provar que pode conviver com a elite mundial. Bem, aqui está a chance deles. Seleções como Argentina, Brasil e Uruguai estão entre as melhores do mundo e, se os EUA quiserem ser considerados entre elas, uma longa participação neste torneio é a única forma de provar isso.

Em 2016, a última vez que o torneio foi sediado nos Estados Unidos, uma equipe dos EUA comandada por Jurgen Klinsmann teve um desempenho respeitável, chegando às semifinais antes de ser derrotada pela Argentina de Lionel Messi e, eventualmente, cair em um jogo pelo terceiro lugar contra a Colômbia.

Uma corrida até as semifinais parecerá o mínimo para Gregg Berhalter e companhia. Ele tem um grupo jovem e talentoso à sua disposição, talvez mais talentoso do que qualquer time dos EUA que já vimos.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!