Esqueça a defesa ou a adaptação de Kylian Mbappé: maior problema do Real Madrid é a falta de substituto para Toni Kroos

Os campeões europeus possuem vários meio-campistas de alto nível, mas nenhum consegue replicar a habilidade do agora aposentado alemão

Aparentemente, ninguém estava satisfeito. Pelo menos, foi o que Toni Kroos revelou. Em uma entrevista ao The Athletic, em outubro de 2024, o alemão falou abertamente sobre sua surpreendente decisão de se aposentar no final da última temporada. O anúncio, feito em 21 de maio, pegou muitos de surpresa. Kroos vivia sua melhor temporada em anos — talvez a melhor de sua carreira.

Aos 34 anos, ele era o coração pulsante do meio-campo do Real Madrid. Embora Jude Bellingham e Vinícius Jr. fossem os responsáveis pelos gols, era Kroos quem ditava o ritmo do time. Seu contrato estava prestes a expirar, mas havia uma sensação de que ele poderia continuar. O Real Madrid, por sua vez, não escondia o desejo de renovar. Uma extensão contratual estava sobre a mesa, esperando apenas por sua assinatura.

Mas Kroos recusou. Ele já havia tomado sua decisão: sua carreira no futebol havia chegado ao fim. Foi uma personificação perfeita do ditado popularizado por Jamie Carragher semanas antes: Kroos deixou o futebol antes que o futebol o deixasse. De certa forma, sua escolha fazia sentido. O único caminho a partir daquele momento parecia ser o declínio. O Real Madrid estava iniciando uma nova era, com jovens superestrelas atléticas assumindo o protagonismo.

Mais artigos abaixo

Kroos pendurou as chuteiras enquanto ainda tinha algo a oferecer. Seis meses depois, porém, o Real Madrid deve estar lamentando sua ausência. Os merengues deveriam estar dominando LaLiga e firmando sua posição de destaque na reformulada Champions League. Em vez disso, tropeçam em ambas as competições.

Os problemas são muitos. Kylian Mbappé ainda não encontrou entrosamento com seus novos companheiros, Vinicíus Jr. e Rodrygo lidaram com lesões, e a defesa tem sido um verdadeiro caos. No entanto, no centro de tudo está a peça que falta: o regista que controlava o jogo e ditava o ritmo.

Há várias questões a serem resolvidas no Santiago Bernabéu, mas o que o Real Madrid mais sente falta é de Kroos.