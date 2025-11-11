Espanha e Barcelona entram em rota de colisão por procedimento "surpresa" realizado em Lamine Yamal

Lamine não participará das partidas contra Geórgia e Turquia pelas qualificatórias da Copa do Mundo de 2026, e a RFEF disse, em um comunicado em seu site oficial, sobre o caso: “Os Serviços Médicos da RFEF desejam expressar sua surpresa e desconforto após tomar conhecimento às 13h47 de segunda-feira, 10 de novembro, dia do início do treinamento oficial com a seleção nacional, que o jogador Lamine Yamal havia sido submetido a um procedimento invasivo de radiofrequência para o tratamento de seu desconforto pubiano naquela mesma manhã.

“Este procedimento foi realizado sem comunicação prévia com a equipe médica da Seleção Nacional, com conhecimento dos detalhes apenas através de um relatório recebido às 22h40 da noite anterior, que indicava a recomendação médica de repouso por 7-10 dias.

“Diante dessa situação, e priorizando em todos os momentos a saúde, segurança e bem-estar do jogador, a Real Federação Espanhola de Futebol tomou a decisão de dispensar o atleta da convocação atual. Estamos confiantes de que ele se recuperará bem e desejamos a ele uma recuperação rápida e completa.”