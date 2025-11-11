+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lamine Yamal Spain Turkey 2025Getty
Chris Burton

Espanha e Barcelona entram em rota de colisão por procedimento "surpresa" realizado em Lamine Yamal

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) expressou sua "surpresa e consternação" ao ver a jovem promessa do Barcelona, Lamine Yamal, passar por um "procedimento invasivo" que levou à sua retirada da última convocação da La Roja. Yamal, que sofreu uma lesão enquanto estava em serviço internacional em setembro, foi convocado novamente para a seleção de Luis de la Fuente para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Geórgia e a Turquia

  • Por que Yamal se retirou da seleção da Espanha?

    Lamine não participará das partidas contra Geórgia e Turquia pelas qualificatórias da Copa do Mundo de 2026, e a RFEF disse, em um comunicado em seu site oficial, sobre o caso: “Os Serviços Médicos da RFEF desejam expressar sua surpresa e desconforto após tomar conhecimento às 13h47 de segunda-feira, 10 de novembro, dia do início do treinamento oficial com a seleção nacional, que o jogador Lamine Yamal havia sido submetido a um procedimento invasivo de radiofrequência para o tratamento de seu desconforto pubiano naquela mesma manhã.

    “Este procedimento foi realizado sem comunicação prévia com a equipe médica da Seleção Nacional, com conhecimento dos detalhes apenas através de um relatório recebido às 22h40 da noite anterior, que indicava a recomendação médica de repouso por 7-10 dias.

    “Diante dessa situação, e priorizando em todos os momentos a saúde, segurança e bem-estar do jogador, a Real Federação Espanhola de Futebol tomou a decisão de dispensar o atleta da convocação atual. Estamos confiantes de que ele se recuperará bem e desejamos a ele uma recuperação rápida e completa.”

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    O que é a pubalgia - o problema de lesão que está causando problemas a Yamal?

    Yamal foi diagnosticado com pubalgia – uma lesão crônica na virilha decorrente de uma ruptura no tecido mole circundante. Segundo os médicos, é um problema que precisa ser gerenciado cuidadosamente para impedir que o jovem sofra recaídas regulares.

    Compreensivelmente, seus empregadores no Barcelona estão ansiosos para garantir que eles - tendo oferecido ao jovem de 18 anos um contrato lucrativo - sejam a principal prioridade quando se trata de decisões importantes sobre seu condicionamento físico. Eles decidiram que Yamal necessita de tratamento médico nesta fase e que seria inadequado se apresentar à seleção. 

  • Barcelona irritado com o tratamento dado a Yamal pela Espanha

    O Barcelona ficou furioso com a seleção espanhola depois de ver Yamal retornar lesionado durante a primeira pausa da temporada 2025/26. O treinador do Blaugrana, Hansi Flick, disse na época: “Ele foi para a seleção com dores e não treinou. Deram-lhe analgésicos para jogar. Eles tinham pelo menos uma vantagem de três gols em cada partida, e ele jogou 73 minutos e 79, e entre os jogos ele não pôde treinar. Isso não é cuidar do jogador. Estou muito triste com isso.”

    Luis de la Fuente, técnico da La Roja, e a Federação Espanhola responderam ao Barcelona que houve falta de comunicação, mas Flick recusou-se a suavizar sua posição e continuou a dizer: “Quero proteger meu jogador, apoiá-lo, é isso que é. Muitas coisas aconteceram. Para mim, isso está encerrado. Não tenho coisas ruins sobre esta situação. Eu conheço o outro lado. Não é fácil para mim. Não é fácil para [De la Fuente]. Eu preciso proteger meu jogador; esta é a razão pela qual eu tornei isso um pouco mais estridente do que normalmente faria. Não me arrependo disso. Agora, o importante é gerenciar isso juntos. Os jogadores, os clubes e a Federação Espanhola [RFEF]. Temos que gerenciá-lo juntos.”

  • Lamine Yamal Spain 2025Getty Images

    Yamal jogará pela Espanha na Copa do Mundo de 2026?

    A RFEF pensou que a questão já havia sido resolvida, com De la Fuente dizendo após convocar Yamal: “Acredito que ele está em perfeita condição. Seu treinador disse que ele estava pronto para jogar. Ele está voltando a ser o jogador que sempre foi, e celebramos isso. Ele ficará conosco enquanto considerarmos apropriado.

    “Assistindo ao jogo outro dia, vimos que Lamine está apto para jogar. Temos dois jogos muito importantes e precisamos colocar nossos melhores jogadores em campo. Temos duas partidas extremamente importantes para nos qualificarmos para a Copa do Mundo, as apostas são enormes e queremos os melhores jogadores conosco.”

    Yamal jogou os 90 minutos completos em três dos últimos quatro jogos do Barcelona - marcando em três partidas consecutivas - mas não acrescentará novas partidas pela seleção principal — número que já chega a 23 — pelo restante de 2025.

    A Espanha pode garantir a qualificação para a Copa do Mundo de 2026 em seu confronto com a Geórgia no sábado. Apesar da disputa em andamento entre o Barcelona e a RFEF, um dos talentos mais empolgantes do planeta é esperado para brilhar no evento do próximo ano.

