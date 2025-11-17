A escalação da Inglaterra para a Copa do Mundo vai se formando - mas ainda dá para ter mudanças no gol?

A Inglaterra já sabia, havia mais de um mês, que estaria na Copa. Para falar a verdade, provavelmente soube disso assim que viu o sorteio dos grupos. Depois de atropelar Sérvia e Letônia por 5 a 0 nas duas últimas viagens ao exterior, Tuchel tinha apenas dois pontos na cabeça ao chegar a Tirana, capital da Albãnia: garantir a campanha perfeita e lapidar o time titular para o Mundial.

O alemão fez uma reformulação quase total no time em relação ao duelo da última quinta-feira (13) contra a Sérvia, repetindo apenas Harry Kane, Declan Rice, John Stones e Nico O’Reilly. Mas o objetivo não era só testar a equipe alternativa: era afinar a formação ideal.

Bukayo Saka e Marcus Rashford entraram bem e justificaram suas presenças ao darem as assistências para os dois gols de Kane. Jude Bellingham, por sua vez, reforçou sua importância com uma atuação dominante, mesmo saindo furioso ao ser substituído. E um nome apareceu como candidato a “intruso” na disputa: Dean Henderson. Titular pela primeira vez desde a derrota para Senegal, em junho, o goleiro mandou um recado claro para Jordan Pickford ao fazer uma partida brilhante e essencial para garantir mais um jogo sem sofrer gols.

A GOAL analisa os vencedores e perdedores no Estádio Air Albania...