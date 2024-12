Os erros de Pep Guardiola com a base: Manchester City fez fortuna com pratas da casa, mas ficou com déficit de talento no elenco

Apesar de terem ganhado dinheiro com vendas, Citizens poderiam ter aproveitado melhor os frutos de suas categorias de base

"Só quando a última árvore for cortada, o último peixe for pescado e o último riacho for envenenado, perceberemos que não podemos comer dinheiro." Assim diz um antigo provérbio dos nativos americanos. No contexto do futebol, Johan Cruyff fez uma observação semelhante ao dizer: "Nunca vi um saco de dinheiro marcar um gol."

As duas analogias se aplicam perfeitamente ao Manchester City neste momento. A considerável riqueza do clube, aliada ao fato de ter o melhor técnico do mundo por quase uma década, recrutamento líder na indústria e movimentos astutos fora do campo, indiscutivelmente os tornou um dos melhores times do mundo. Mas, neste momento, a sua riqueza não está se mostrando, já que contemplam uma sequência de sete derrotas e apenas uma vitória nos últimos 10 jogos após o revés para a Juventus.

O City tem a folha salarial e receita mais altas da Inglaterra e a terceira mais elevada da Europa, mas seu poder financeiro não pode ajudá-los a sair da atual situação, pelo menos até que a janela de transferências de janeiro seja aberta. De fato, o clube parece estar pagando um preço alto por não ter gastado mais na última janela, quando trouxeram apenas Savinho e Ilkay Gündogan, apesar de terem ganhado uma fortuna com a venda de Julián Álvarez.

Mais artigos abaixo

Poucos meses após ganhar um histórico quarto título consecutivo da Premier League, o elenco de vitórias em série de Pep Guardiola parece ter ficado obsoleto. Cinco dos 11 jogadores que começaram contra a Juventus estão no clube desde 2017, enquanto cinco têm mais de 30 anos, com Kevin De Bruyne com 33 e Kyle Walker e Gündogan com 34.

Os Citizens estão clamando por uma renovação do elenco. E a coisa mais frustrante para o clube deve ser a sensação de que tinham um grupo de pratas da casa que foram considerados não bons o suficiente para serem promovidos ao time principal, mas que prosperaram em outros lugares. Enquanto nomes como Phil Foden, Rico Lewis e Oscar Bobb fizeram transições bem-sucedidas das categorias de base para o profissional, o City tem visto sua base mais como uma fonte de receita do que um celeiro para futuras estrelas do elenco principal. E isso agora parece um grande erro.