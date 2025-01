Erling Haaland, Mohamed Salah e a seleção ideal da Premier League na década de 2020 até agora

Nos últimos cinco anos, muitos jogadores se destacaram na Premier League com seu talento. Mas quem realmente merece um lugar nos 11 iniciais?

À medida que entramos na segunda metade da década, uma mudança de gerações acontece no topo da Premier League. O Manchester City, que conquistou seu quarto título consecutivo recorde, está em declínio, enquanto o Liverpool agora se destaca como a equipe que estabelece novos padrões de consistência sob a liderança do técnico holandês Arne Slot.

O City não levantará o troféu novamente em maio, já estando 14 pontos atrás dos Reds. A equipe de Pep Guardiola pode até ter dificuldades para terminar entre os quatro primeiros, já que também se vê atrás de Arsenal, Chelsea e da surpresa Nottingham Forest.

No entanto, seria um erro sugerir que a era de domínio do City chegou ao fim. Afinal, a resposta deles ao título conquistado pelo Liverpool em 2020 foi arrasadora. O City tem sido, de longe, o melhor time do futebol inglês nos últimos cinco anos, o que se reflete na equipe dos anos 2020 da GOAL até agora.

Não podemos deixar de fora seis jogadores do City, todos que se afirmaram como lendas modernas. A questão, agora, é: quem ocupará as cinco vagas restantes? Confira o time das estrelas abaixo...