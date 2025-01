Erling Haaland, Kevin De Bruyne e os 25 melhores jogadores do Manchester City no século 21

O City passou de uma piada a um dos clubes mais poderosos da Inglaterra, mas quem foram os jogadores que transformaram essa trajetória?

O Manchester City começou o século 21 na antiga Segunda Divisão, jogando em um decadente Maine Road. Muitos torcedores de futebol estrangeiros mal sabiam quem eles eram, com seus rivais odiados, o United, sendo simplesmente chamados de "Manchester" fora da Inglaterra. Ah, mas como isso tudo mudou em 25 anos!

Hoje, o City é o clube dominante da Inglaterra, tendo conquistado oito títulos da Premier League desde 2000, incluindo os últimos quatro consecutivos, além de três Copas da Inglaterra, seis Copas da Liga, uma Champions League e o Mundial de de Clubes. O clube agora chama de lar um dos melhores estádios da Europa e, em breve, jogará para 60 mil pessoas toda semana.

Sob o comando de Pep Guardiola, o City tem, muito provavelmente, o maior treinador da era moderna – se não de todos os tempos. Nos últimos 15 anos, o clube tem contado com um elenco excepcional, incluindo campeões mundiais e, mais recentemente, o vencedor da Bola de Ouro.

Assim, ao completarmos o primeiro quarto do século, a GOAL classifica os jogadores que foram fundamentais para o sucesso contínuo do City, desde as estrelas globais atuais até aqueles que representaram o clube durante uma era mais difícil, ajudando a levar o time às alturas.