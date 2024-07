Erik ten Hag tem o poder: mudanças da comissão técnica e contratações comprovam força do técnico no Manchester United

Apesar da revolução que a INEOS liderou em Old Trafford, o treinador parece ainda estar no comando

Quando o Manchester United finalmente tomou a decisão de manter Erik ten Hag no mês passado, fizeram questão de enfatizar que a próxima temporada seria diferente do desastre da campanha anterior.

Depois de considerar uma série de opções e manter conversas com Thomas Tuchel, o United decidiu que Ten Hag ainda era o melhor homem para o cargo, apesar de ter terminado a campanha em oitavo lugar, o pior resultado da Premier League, perdendo 14 jogos e com um saldo de gols negativo.

A vitória na final da Copa da Inglaterra sobre o Manchester City, a única derrota dos campeões em 2024, mostrou que Ten Hag ainda era um treinador de topo. Seguia-se a lógica de que, embora houvesse circunstâncias atenuantes para explicar a sua péssima forma na liga e o fato de terem falhado na Liga dos Campeões e na Copa da Liga Inglesa.

O pior histórico de lesões no campeonato foi claramente um fator-chave, mas também o foi o fato de o clube estar a passar por uma revisão estratégica durante metade da época. E mesmo após a confirmação da aquisição parcial da INEOS em fevereiro, ainda houve um período de transição – circunstâncias dificilmente ideais para trabalhar.

"A nossa análise concluiu que o Erik merece a oportunidade de mostrar do que mais é capaz dentro da nova estrutura desportiva que estamos construindo", explicou na altura uma fonte do clube.

No entanto, a um mês da nova temporada, parece que Ten Hag ainda tem muita influência no que acontece em Old Trafford. Em vez de a sua posição ser enfraquecida pela confusão que rodeava o seu futuro, ele parece encorajado.

