Luis Zubeldía, do São Paulo, recebe sondagem da seleção do Equador

Tricolor crê em permanência do argentino apesar do interesse da confederação

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, é um dos favoritos da seleção do Equador para dar sequência ao trabalho de Félix Sánchez, demitido na última sexta-feira (05). Conforme apurado pela GOAL, o técnico já recebeu um contato inicial de representantes da Federação Equatoriana de Futebol.

O posicionamento do Tricolor, no momento, é de aposta na permanência do técnico, que tem contrato no MorumBIS até o final do ano que vem.