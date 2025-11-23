Enzo Maresca revela qual jogador do Chelsea é "como Erling Haaland ou Mohamed Salah"

O Chelsea tem sido obrigado a jogar sem Cole Palmer desde que ele sofreu uma lesão na virilha na derrota por 2 a 1 para o Manchester United, em 20 de setembro. O inglês deveria retornar aos treinos com o elenco principal nesta semana, mas seu tão aguardado regresso foi adiado por mais sete dias após ele machucar o dedo do pé ao prender o pé em uma porta.

Com isso, Palmer ficará fora dos próximos dois jogos dos Blues: o duelo em casa contra o Barcelona pela Champions League na terça-feira (25) e a partida da liga no próximo fim de semana contra o líder Arsenal.

Em sua coletiva antes do confronto com o Burnley, Maresca confirmou o incidente: “Ele [Palmer] provavelmente não estará disponível contra o Barcelona ou contra o Arsenal. Infelizmente, ele sofreu um acidente em casa e machucou o dedo do pé. Não é nada grave, mas ele não estará de volta na próxima semana. Eu mesmo acordo várias vezes durante a noite — bato a cabeça, as pernas, tudo — então essas coisas acontecem.”