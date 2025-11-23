Enzo Maresca revela qual jogador do Chelsea é "como Erling Haaland ou Mohamed Salah"
Palmer estava prestes a retomar antes de um incidente inesperado
O Chelsea tem sido obrigado a jogar sem Cole Palmer desde que ele sofreu uma lesão na virilha na derrota por 2 a 1 para o Manchester United, em 20 de setembro. O inglês deveria retornar aos treinos com o elenco principal nesta semana, mas seu tão aguardado regresso foi adiado por mais sete dias após ele machucar o dedo do pé ao prender o pé em uma porta.
Com isso, Palmer ficará fora dos próximos dois jogos dos Blues: o duelo em casa contra o Barcelona pela Champions League na terça-feira (25) e a partida da liga no próximo fim de semana contra o líder Arsenal.
Em sua coletiva antes do confronto com o Burnley, Maresca confirmou o incidente: “Ele [Palmer] provavelmente não estará disponível contra o Barcelona ou contra o Arsenal. Infelizmente, ele sofreu um acidente em casa e machucou o dedo do pé. Não é nada grave, mas ele não estará de volta na próxima semana. Eu mesmo acordo várias vezes durante a noite — bato a cabeça, as pernas, tudo — então essas coisas acontecem.”
- Getty Images Sport
Maresca compara Palmer a Haaland e Salah
Palmer tornou-se a grande referência do Chelsea desde sua chegada, vinda do Manchester City em 2023. Aos 23 anos, ele já soma 45 gols em 101 partidas pelos Blues, tendo conquistado a Conference League e o Mundial de Clubes.
Sua influência é tão marcante que o técnico Enzo Maresca comparou a ausência do meia-atacante à de Erling Haaland no Manchester City ou de Mohamed Salah no Liverpool — dois dos principais jogadores da Premier League.
Em declaração ao site oficial do clube, o treinador italiano afirmou: “Estou muito orgulhoso porque, para nós, Cole é como [Erling] Haaland para o City, como [Mohamed] Salah para o Liverpool. Se Haaland não joga pelo City, ou Salah não joga pelo Liverpool, eles não são o mesmo time.”
- Getty Images Sport
Blues em forma buscam reduzir a diferença para os líderes
Resta saber se Delap será titular nos próximos compromissos, após o Chelsea vencer o Burnley por 2 a 0 no sábado. Com o resultado em Turf Moor, o time de Enzo Maresca pode se aproximar ainda mais do Arsenal, que enfrenta o Tottenham no norte de Londres neste domingo (23), no Emirates Stadium.
O Chelsea perdeu apenas uma vez nos últimos cinco jogos em todas as competições — para o ascendente Sunderland, em 25 de outubro — e vem de vitórias na liga contra Tottenham e Wolves. A equipe também superou o Wolves na Carabao Cup em 29 de outubro, antes de empatar com o Qarabag do Azerbaijão pela Champions League, em 5 de novembro.