Endrick corre risco de prejudicar desenvolvimento com pouco espaço no Real Madrid - chegou a hora de um empréstimo?

Não há discussão - é hora dos Blancos procurarem temporariamente um novo clube para seu garoto de ouro

Tudo começou tão bem para Endrick – e não poderia ser diferente. O brasileiro já era muito 'hypado' antes mesmo de chegar ao Santiago Bernabéu. Além do seu alto valor de mercado, emergiram vídeos de highlights inundando as redes sociais e outro vídeo de Jude Bellingham o chamando de "superastro". O trenzinho do Real Madrid estava a todo vapor.

Avançando para os dias de hoje, a situação é totalmente diferente. Em quatro meses de temporada, Endrick acumulou apenas 170 minutos jogados pelos Merengues, ainda sem ser titular em nenhuma partida. Mesmo com o clube sofrendo com problemas de lesões em toda a linha de ataque, o técnico Carlo Ancelotti não deu ainda ao brasileiro uma sequência de jogos.

Enquanto isso, Endrick tem se alimentado de migalhas. Um reforço de €60 milhões deixado no banco e, no máximo, aproveitando minutos raros no final dos jogos. Ritmo, experiência e confiança são elementos cruciais para um jogador da idade dele – especialmente com a pressão de um grande clube em suas costas.

Talvez seja, então, hora de uma solução mais simples: um empréstimo.