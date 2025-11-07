+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Empresário dos craques diz não entender "todo o barulho por Lamine Yamal" e diz que jovem do Barcelona precisa aprender com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

O agente Jorge Mendes descartou o "barulho" em torno do jovem talento espanhol Lamine Yamal, pedindo apoio ao astro de 18 anos do Barcelona. Seus comentários vêm em um contexto no qual Yamal refuta "mentiras" sobre sua lesão de pubalgia após uma impressionante na Liga dos Campeões, embora Hansi Flick confirme que a questão ainda está sendo gerida ativamente

  • Jorge Mendes defende Yamal

    Jorge Mendes falou publicamente sobre a intensa especulação e "barulho" em torno de Yamal, após semanas de discussões sobre a condição física e comportamento do jovem de 18 anos. Mendes, que representa cinco jogadores do Barcelona, incluindo Yamal, Alejandro Balde e Ansu Fati, quebrou o silêncio para defender o adolescente da crescente pressão. Seus comentários chegam após a performance brilhante de Yamal na Liga dos Campeões, mas também em meio a um cenário de preocupações contínuas sobre uma persistente lesão na virilha.

    Mendes aborda "ruído" e preocupações contínuas com pubalgia

    Falando diretamente sobre o recente debate em torno de Lamine Yamal, Jorge Mendes tratou de normalizar a situação e pediu que o jogador seja apoiado, e não alvo de escrutínio.

    "Não entendo todo o barulho em torno de Lamine Yamal. Todos nós já tivemos 18 anos e fomos jovens", afirmou Mendes ao Mundo Deportivo. "Como disse o presidente Joan Laporta, o que temos de fazer é apoiá-lo e ajudá-lo o máximo possível porque é um grande ativo do clube."

    O agente português, cuja agência Gestifute representa Yamal, reconheceu o peso único que recai sobre o jovem atacante, agora dono da camisa 10 do Barcelona, utilizada no passado por nomes como Lionel Messi e Diego Maradona.

    "Lamine é o jogador de quem todos falam no mundo inteiro; há um consenso de que é um grande jogador para o presente e para o futuro", prosseguiu Mendes. "Ter todos a olhar para ele também representa uma enorme responsabilidade e muita pressão. Ele está lidando muito bem com isso, e precisamos continuar ajudando-o, e uma forma de fazer isso é focar exclusivamente no seu trabalho."

    Mendes também confirmou a existência de um problema físico, mas garantiu que está a ser tratado corretamente pelo jogador e pelo clube.

    "Lamine sabe perfeitamente o que tem de fazer dentro e fora de campo, e é isso que está fazendo: concentrando-se em trabalhar com tranquilidade e falando pouco", acrescentou. "Ele tem algumas questões físicas que está a tratar com o clube para resolvê-las da melhor maneira possível enquanto joga, e o mais importante é que se recupere bem e possa contribuir o máximo possível para a equipe."

  • Yamal rebate "mentiras" após noite mágica em Bruges

    Os comentários de Mendes sobre deixar o futebol falar por si só foram sublinhados de forma enfática pela atuação de Yamal no meio da semana. O agente destacou: "A melhor coisa que Lamine faz é deixar o seu jogo em campo falar; ele faz isso como ninguém, como vimos no jogo contra o Brugge."

    No caótico empate por 3 a 3 com o Club Brugge pela Champions League, na quarta-feira, Yamal foi o grande destaque do Barcelona. Ele recolocou a equipe no jogo três vezes, marcou um gol sensacional em jogada individual e ainda participou do lance que resultou no terceiro gol, convertido em contra pela própria meta por Christos Tzolis.

    Após a partida, o próprio Yamal respondeu aos recentes rumores sobre sua condição física. O atacante perdeu sete jogos pelo clube e pela seleção no início da temporada devido ao problema de pubalgia.

    "Estou bem", disse Yamal aos repórteres. "Procuro não ler as coisas. Muito foi dito sobre a minha lesão e que eu estava triste. Era tudo mentira. Eu queria trabalhar duro para voltar a este nível, que é quando me sinto melhor e me divirto mais."

  • Flick confirma que lesão ainda está sendo "gerenciada"

    Apesar das declarações de Yamal e das palavras de apoio de seu agente, Hansi Flick adotou uma postura mais cautelosa. O técnico alemão confirmou que a pubalgia, uma lesão na região da virilha de recuperação complicada, segue sendo uma preocupação diária.

    "Estou feliz que Lamine esteja de volta a este nível, mas, como eu disse, também não sabemos o que será amanhã, não sabemos o que será no próximo domingo", afirmou Flick na coletiva pós-jogo na Bélgica.

    "O importante é que ele consiga gerir a situação que enfrenta agora, porque não é fácil. Ele precisa estar focado no que tem de fazer, em como deve treinar e também no tratamento. Se ele fizer isso da forma correta, esperamos que o problema desapareça, mas não é fácil dizer quando, dada a situação."

  • "Messi e Ronaldo são os modelos a seguir"

    O agente também abordou as inevitáveis comparações com o antigo ícone do Barcelona, Lionel Messi. Mendes insistiu que Yamal deve construir o próprio legado, ainda que possa olhar para Messi e Cristiano Ronaldo como exemplos máximos de profissionalismo.

    “Lamine é único, não se deve compará-lo a ninguém, como ele sempre diz. Ele tem que traçar seu próprio caminho, e está fazendo isso muito bem," declarou Mendes. "Mas é óbvio que há jogadores como Leo Messi e Cristiano Ronaldo que são modelos para todos por causa da forma profissional como geriram suas carreiras... Outro grande exemplo para jogadores jovens foi [Andres] Iniesta."

    Yamal ecoou esse sentimento após seu gol ao estilo de Messi no meio da semana, dizendo aos repórteres: "Não posso me comparar com Messi. Ele marcou milhares de gols assim. Tenho que fazer meu próprio caminho e espero marcar muitos mais gols desse jeito."

    Mendes concluiu com uma previsão ousada para o futuro de seu cliente, reforçando a confiança de longo prazo do clube.

    "Lamine Yamal tem que continuar crescendo para se tornar o melhor jogador das próximas duas décadas, não apenas o melhor por quatro ou cinco anos," disse Mendes. "Ele está em um grande clube como o Barcelona, que é o melhor lugar para alcançar seus objetivos.”

    O que vem a seguir?

    O Barcelona ocupa neste momento a 11ª posição na classificação geral da Champions League, com sete pontos conquistados nas quatro primeiras partidas.

    No cenário doméstico, o desafio imediato é evidente. O time está em segundo lugar em LaLiga, cinco pontos atrás do líder Real Madrid. O próximo compromisso será uma visita crucial ao Celta de Vigo, no domingo, na tentativa de manter a perseguição ao topo da tabela.

    Para Yamal, o "barulho" em torno de seu nome dificilmente vai diminuir. O jovem de 18 anos foi vaiado pelos torcedores em Bruges, assim como já havia sido pelos fãs do Real Madrid no Santiago Bernabéu duas semanas antes. O atacante, porém, afirma não se abalar com as recepções hostis.

    "Não acho que seja coincidência que assobiem para mim e para mais ninguém", disse Yamal. "Se estão me vaiando, é porque estou fazendo bem o meu trabalho em campo. Não me preocupo com isso."

