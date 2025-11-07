Empresário dos craques diz não entender "todo o barulho por Lamine Yamal" e diz que jovem do Barcelona precisa aprender com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Falando diretamente sobre o recente debate em torno de Lamine Yamal, Jorge Mendes tratou de normalizar a situação e pediu que o jogador seja apoiado, e não alvo de escrutínio.

"Não entendo todo o barulho em torno de Lamine Yamal. Todos nós já tivemos 18 anos e fomos jovens", afirmou Mendes ao Mundo Deportivo. "Como disse o presidente Joan Laporta, o que temos de fazer é apoiá-lo e ajudá-lo o máximo possível porque é um grande ativo do clube."

O agente português, cuja agência Gestifute representa Yamal, reconheceu o peso único que recai sobre o jovem atacante, agora dono da camisa 10 do Barcelona, utilizada no passado por nomes como Lionel Messi e Diego Maradona.

"Lamine é o jogador de quem todos falam no mundo inteiro; há um consenso de que é um grande jogador para o presente e para o futuro", prosseguiu Mendes. "Ter todos a olhar para ele também representa uma enorme responsabilidade e muita pressão. Ele está lidando muito bem com isso, e precisamos continuar ajudando-o, e uma forma de fazer isso é focar exclusivamente no seu trabalho."

Mendes também confirmou a existência de um problema físico, mas garantiu que está a ser tratado corretamente pelo jogador e pelo clube.

"Lamine sabe perfeitamente o que tem de fazer dentro e fora de campo, e é isso que está fazendo: concentrando-se em trabalhar com tranquilidade e falando pouco", acrescentou. "Ele tem algumas questões físicas que está a tratar com o clube para resolvê-las da melhor maneira possível enquanto joga, e o mais importante é que se recupere bem e possa contribuir o máximo possível para a equipe."