Empresário dos craques diz não entender "todo o barulho por Lamine Yamal" e diz que jovem do Barcelona precisa aprender com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo
Jorge Mendes defende Yamal
Jorge Mendes falou publicamente sobre a intensa especulação e "barulho" em torno de Yamal, após semanas de discussões sobre a condição física e comportamento do jovem de 18 anos. Mendes, que representa cinco jogadores do Barcelona, incluindo Yamal, Alejandro Balde e Ansu Fati, quebrou o silêncio para defender o adolescente da crescente pressão. Seus comentários chegam após a performance brilhante de Yamal na Liga dos Campeões, mas também em meio a um cenário de preocupações contínuas sobre uma persistente lesão na virilha.
- Getty Images Sport
Mendes aborda "ruído" e preocupações contínuas com pubalgia
Falando diretamente sobre o recente debate em torno de Lamine Yamal, Jorge Mendes tratou de normalizar a situação e pediu que o jogador seja apoiado, e não alvo de escrutínio.
"Não entendo todo o barulho em torno de Lamine Yamal. Todos nós já tivemos 18 anos e fomos jovens", afirmou Mendes ao Mundo Deportivo. "Como disse o presidente Joan Laporta, o que temos de fazer é apoiá-lo e ajudá-lo o máximo possível porque é um grande ativo do clube."
O agente português, cuja agência Gestifute representa Yamal, reconheceu o peso único que recai sobre o jovem atacante, agora dono da camisa 10 do Barcelona, utilizada no passado por nomes como Lionel Messi e Diego Maradona.
"Lamine é o jogador de quem todos falam no mundo inteiro; há um consenso de que é um grande jogador para o presente e para o futuro", prosseguiu Mendes. "Ter todos a olhar para ele também representa uma enorme responsabilidade e muita pressão. Ele está lidando muito bem com isso, e precisamos continuar ajudando-o, e uma forma de fazer isso é focar exclusivamente no seu trabalho."
Mendes também confirmou a existência de um problema físico, mas garantiu que está a ser tratado corretamente pelo jogador e pelo clube.
"Lamine sabe perfeitamente o que tem de fazer dentro e fora de campo, e é isso que está fazendo: concentrando-se em trabalhar com tranquilidade e falando pouco", acrescentou. "Ele tem algumas questões físicas que está a tratar com o clube para resolvê-las da melhor maneira possível enquanto joga, e o mais importante é que se recupere bem e possa contribuir o máximo possível para a equipe."
Yamal rebate "mentiras" após noite mágica em Bruges
Os comentários de Mendes sobre deixar o futebol falar por si só foram sublinhados de forma enfática pela atuação de Yamal no meio da semana. O agente destacou: "A melhor coisa que Lamine faz é deixar o seu jogo em campo falar; ele faz isso como ninguém, como vimos no jogo contra o Brugge."
No caótico empate por 3 a 3 com o Club Brugge pela Champions League, na quarta-feira, Yamal foi o grande destaque do Barcelona. Ele recolocou a equipe no jogo três vezes, marcou um gol sensacional em jogada individual e ainda participou do lance que resultou no terceiro gol, convertido em contra pela própria meta por Christos Tzolis.
Após a partida, o próprio Yamal respondeu aos recentes rumores sobre sua condição física. O atacante perdeu sete jogos pelo clube e pela seleção no início da temporada devido ao problema de pubalgia.
"Estou bem", disse Yamal aos repórteres. "Procuro não ler as coisas. Muito foi dito sobre a minha lesão e que eu estava triste. Era tudo mentira. Eu queria trabalhar duro para voltar a este nível, que é quando me sinto melhor e me divirto mais."
Flick confirma que lesão ainda está sendo "gerenciada"
Apesar das declarações de Yamal e das palavras de apoio de seu agente, Hansi Flick adotou uma postura mais cautelosa. O técnico alemão confirmou que a pubalgia, uma lesão na região da virilha de recuperação complicada, segue sendo uma preocupação diária.
"Estou feliz que Lamine esteja de volta a este nível, mas, como eu disse, também não sabemos o que será amanhã, não sabemos o que será no próximo domingo", afirmou Flick na coletiva pós-jogo na Bélgica.
"O importante é que ele consiga gerir a situação que enfrenta agora, porque não é fácil. Ele precisa estar focado no que tem de fazer, em como deve treinar e também no tratamento. Se ele fizer isso da forma correta, esperamos que o problema desapareça, mas não é fácil dizer quando, dada a situação."
"Messi e Ronaldo são os modelos a seguir"
O agente também abordou as inevitáveis comparações com o antigo ícone do Barcelona, Lionel Messi. Mendes insistiu que Yamal deve construir o próprio legado, ainda que possa olhar para Messi e Cristiano Ronaldo como exemplos máximos de profissionalismo.
“Lamine é único, não se deve compará-lo a ninguém, como ele sempre diz. Ele tem que traçar seu próprio caminho, e está fazendo isso muito bem," declarou Mendes. "Mas é óbvio que há jogadores como Leo Messi e Cristiano Ronaldo que são modelos para todos por causa da forma profissional como geriram suas carreiras... Outro grande exemplo para jogadores jovens foi [Andres] Iniesta."
Yamal ecoou esse sentimento após seu gol ao estilo de Messi no meio da semana, dizendo aos repórteres: "Não posso me comparar com Messi. Ele marcou milhares de gols assim. Tenho que fazer meu próprio caminho e espero marcar muitos mais gols desse jeito."
Mendes concluiu com uma previsão ousada para o futuro de seu cliente, reforçando a confiança de longo prazo do clube.
"Lamine Yamal tem que continuar crescendo para se tornar o melhor jogador das próximas duas décadas, não apenas o melhor por quatro ou cinco anos," disse Mendes. "Ele está em um grande clube como o Barcelona, que é o melhor lugar para alcançar seus objetivos.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir?
O Barcelona ocupa neste momento a 11ª posição na classificação geral da Champions League, com sete pontos conquistados nas quatro primeiras partidas.
No cenário doméstico, o desafio imediato é evidente. O time está em segundo lugar em LaLiga, cinco pontos atrás do líder Real Madrid. O próximo compromisso será uma visita crucial ao Celta de Vigo, no domingo, na tentativa de manter a perseguição ao topo da tabela.
Para Yamal, o "barulho" em torno de seu nome dificilmente vai diminuir. O jovem de 18 anos foi vaiado pelos torcedores em Bruges, assim como já havia sido pelos fãs do Real Madrid no Santiago Bernabéu duas semanas antes. O atacante, porém, afirma não se abalar com as recepções hostis.
"Não acho que seja coincidência que assobiem para mim e para mais ninguém", disse Yamal. "Se estão me vaiando, é porque estou fazendo bem o meu trabalho em campo. Não me preocupo com isso."