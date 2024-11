Eidur Gudjohnsen: o "Maradona loiro" é um ícone da era Barclays da Premier League

Islandês é ídolo tanto do Bolton Wanderers quanto do Chelsea; relembre sua carreira

A 'era Barclays'. A Premier League foi patrocinada pelo banco mencionado entre 2001 e 2016, em uma era que deu nome a um dos períodos mais 'nostálgicos' a uma grande parte dos fãs do futebol inglês.

Após seu surgimento em 1992, a elite do futebol inglês experimentou um segundo boom de popularidade no início dos anos 2000, impulsionado por acordos de transmissão internacionais e uma nova onda de estrelas estrangeiras, que deram à liga um apelo realmente global.

A Premier League foi palco de vários ícones modernos do futebol, como Cristiano Ronaldo, Thierry Henry e Didier Drogba. No entanto, quando os fãs falam da 'era Barclays', não estão se referindo a esses nomes de peso. Na verdade, falam de jogadores que não figuravam nas manchetes, mas eram considerados engrenagens essenciais na máquina da Premier League pelos torcedores mais fiéis, também capazes de produzir momentos de magia.

Esses jogadores passaram a ser conhecidos como 'Barclaysmen'. Mas o que os tornou tão queridos, e o que aconteceu com eles quando suas vidas na Barclays chegaram ao fim?

Abaixo, a GOAL inicia uma nova série de textos em homenagem a essas figuras no início do milênio. E o primeiro nome que trataremos a seguir é o de Eidur Gudjohnsen, máquina de gols islandesa que começou sua carreira na Barclays pelo Bolton Wanderers e também atuou por Chelsea – onde é, sem dúvida, mais lembrado com carinho – Tottenham e Stoke City.