Ederson é o goleiro ideal de Pep Guardiola, mas Manchester City pode sim cogitar o adeus

Brasileiro tem sido fundamental para o sucesso dos Citizens, mas um plano de sucessão já está em andamento

Sempre houve um paradoxo entre Pep Guardiola e os goleiros. Ao longo de sua brilhante carreira como treinador, o catalão raramente precisou contar com um goleiro para salvar suas equipes.

Seus dois títulos da Liga dos Campeões com o Barcelona foram tão dominantes que Victor Valdés mal precisou fazer uma defesa. Enquanto isso, os catalães venceram a Copa do Rei duas vezes com José Manuel Pinto, um goleiro que se acredita que só permaneceu tanto tempo no clube devido à sua amizade com Lionel Messi.

Manuel Neuer foi excelente nos três anos de Guardiola no Bayern, mas a cada temporada sua equipe dominava a Bundesliga, raramente precisando recorrer ao goleiro para mantê-los no caminho certo. Se poderia dizer que, em seus primeiros sete anos, Guardiola podia considerar os goleiros como garantidos. Mas tudo isso mudou quando ele assumiu o comando do Manchester City.

