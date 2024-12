"E se...?" — De Tite a Filipe Luís e Gabigol a Pedro, as perguntas que atormentam o Flamengo de 2024

Rubro-Negro se despede da temporada com o título da Copa do Brasil e as hipóteses que permearam o ano

Todo torcedor carrega em si um espírito inquieto e o futebol é um terreno fértil para as suposições. Para o flamenguista, essa característica parece ainda mais intensa porque a temporada geralmente começa sob grandes expectativas. Em 2024, as dúvidas e os “quases” marcaram a temporada do clube da Gávea. A reflexão é válida: permite revisitar o ano sob novos ângulos, e explorar narrativas que acabaram presas no campo das possibilidades. Ao mesmo tempo, ponderar durante meia hora sobre diferentes desfechos escancara a realidade: o destino de um time, muitas vezes, é decidido por detalhes ou até por uma sucessão de eventos que escapam do controle humano.

E se o lançamento de Diego Ribas, na final de 2019, não tivesse encontrado Gabigol? E se Petkovic, em 2001, tivesse sido parado por centímetros a mais de altura de Helton? Ou, mais longe ainda: e se, em 1981, o goleiro do Liverpool tivesse ganhado a dividida com Nunes na final do Mundial? Os Reds conseguiriam a reação no segundo tempo? No campo dos “quases”, o que seria do Flamengo sem o escorregão de Andreas Pereira que entregou a bola decisiva a Deyverson em 2021? Como seria a história?

Esses eventos marcaram as épocas porque aconteceram exatamente como aconteceram. Porém, 2024 trouxe novos “e se's” para roubar o sono do torcedor rubro-negro. As decisões tomadas, as lesões inesperadas, pontos perdidos e até mesmo as escolhas de quem liderou o time à beira do campo estão todas em xeque quando o rubro-negro se pergunta: e se? O que poderia ter sido diferente se Pedro não tivesse se lesionado no auge de sua forma? Se Filipe Luís tivesse assumido mais cedo o comando técnico? E se Gabigol tivesse tido mais oportunidades de brilhar no que seria sua temporada de despedida sem as polêmicas e a relação turbulenta com Tite?

Com um elenco recheado de estrelas, o ano parecia promissor — algo que sempre se espera do Flamengo. Só não se esperava que fosse sob Filipe Luís, com Pedro lesionado e Gabigol no comando do ataque, que o Flamengo reencontraria seu melhor futebol e sua redenção na Copa do Brasil.