Dudu no Cruzeiro: salário, tempo de contrato e mais da contratação

O ídolo do Palmeiras retorna para o clube que o revelou para o futebol

O Cruzeiro acertou a contratação de Dudu, ídolo do Palmeiras. O clube anunciou que chegou a um acordo com o Alviverde pela chegada do atacante nesta janela de transferências. A GOAL apurou que os mineiros vão desembolsar cerca de R$ 10 milhões pela aquisição do atleta.

Dudu vai assinar contrato até dezembro de 2026 na Toca da Raposa II e terá um salário de R$ 2 milhões. A contratação do meia-atacante foi conduzida pelo trio que administra o departamento de futebol – Alexandre Mattos, Edu Dracena e Paulo Pelaipe. O grupo conduziu as tratativas pelo atleta.

Dudu chega a Belo Horizonte na próxima semana para discutir os últimos detalhes do negócio, realizar exames médicos e assinar o novo contrato.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!