Dua Lipa veste camisa da Argentina e rouba a cena em Boca Juniors x River Plate em La Bombonera
Dua Lipa assiste ao clássico argentino na La Bombonera
A sensação pop, aproveitando sua turnê sul-americana, compareceu a um dos clássicos futebolísticos mais intensos do mundo: Boca Juniors e RIver Plate. Dua Lipa, recém-saída de dois shows esgotados no Estadio Monumental do River Plate, fez a curta viagem pela cidade até La Bombonera, no domingo, para testemunhar a vitória do Boca Juniors por 2 a 0 sobre seus maiores rivais. Os gols de Exequiel Zeballos e Miguel Merentiel garantiram a vitória para o time da casa em uma atmosfera carregada que deixou a cantora visivelmente cativada.
Fiel à sua base global de fãs, a estrela nascida em Londres optou pela neutralidade no dia, vestindo a camisa da seleção argentina em vez das cores de qualquer um dos clubes. Sua decisão atraiu admiração dos fãs, que elogiaram seu gesto de abraçar o espírito do evento sem tomar partido. Apesar da vestimenta neutra, Dua Lipa foi vista torcendo entusiasticamente enquanto os jogadores do Boca celebravam seus gols, absorvendo a emoção única de um dos confrontos mais famosos da América do Sul.
Dua Lipa se recusa a escolher entre River Plate e Boca Juniors
Após o jogo, Lipa compartilhou um momento especial com a lenda do Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, que a presenteou com uma camisa do Boca personalizada, estampada com seu nome e o icônico número 10. A conta oficial do clube no X postou a foto com a legenda: "Dua Lipa ao lado de Roman, fascinada com essas cores." O River Plate também aproveitou a oportunidade para mostrar seu alcance global, presenteando Lipa com suas camisas.
Dua Lipa e sua relação com o futebol
A aventura argentina de Lipa fez parte de sua turnê mundial Radical Optimism, que já cativou audiência por toda a Europa e Américas. Sua decisão de assistir ao Superclássico ocorreu apenas alguns dias após realizar dois shows esgotados no estádio do River Plate - uma coincidência apropriada, dado o peso cultural da rivalidade. Apesar de se apresentar na casa do River, ela fez questão de mostrar respeito a ambos os clubes, equilibrando suas alianças com charme e diplomacia.
Não foi a primeira vez que Dua Lipa demonstrou sua paixão pelo futebol. Ao longo dos anos, a cantora tem sido associada tanto ao Arsenal quanto ao Liverpool, dois dos clubes mais tradicionais da Inglaterra. Ela se apresentou antes da final da Liga dos Campeões de 2018 em Kyiv - uma partida que contou com a presença do Liverpool - e mais tarde se descreveu como uma "torcedora honorária do Liverpool", embora tenha admitido que a lealdade de seu pai e irmão ao Arsenal complicava as coisas em casa.
Seu genuíno apreço pelo esporte lhe rendeu credibilidade entre os fãs em todo o mundo, que apreciam seu entusiasmo sem encará-lo como oportunista. Seja assistindo a uma final da Liga dos Campeões ou a um clássico argentino, Dua Lipa constantemente abraça a ocasião com autenticidade.
- Getty Images Entertainment
Dua Lipa continua sua turnê na América do Sul
A cantora pop continuará sua turnê Radical Optimism pela América Latina, com paradas programadas ainda por vir no Peru, Colômbia e México antes de encerrar em dezembro. Depois de cativar a Argentina tanto no palco quanto nas arquibancadas, espera-se que seus próximos shows atraiam uma empolgação semelhante, especialmente entre sua base de fãs crescente no país.
Para o Boca Juniors, a vitória no clássico representa um grande impulso antes da reta final da Clausura, enquanto continuam a perseguir a primeira posição atrás do Rosario Central. O River Plate, por outro lado, enfrenta uma pressão crescente para melhorar após mais um resultado frustrante.