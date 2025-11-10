Dua Lipa veste camisa da Argentina e rouba a cena em Boca Juniors x River Plate em La Bombonera

A aventura argentina de Lipa fez parte de sua turnê mundial Radical Optimism, que já cativou audiência por toda a Europa e Américas. Sua decisão de assistir ao Superclássico ocorreu apenas alguns dias após realizar dois shows esgotados no estádio do River Plate - uma coincidência apropriada, dado o peso cultural da rivalidade. Apesar de se apresentar na casa do River, ela fez questão de mostrar respeito a ambos os clubes, equilibrando suas alianças com charme e diplomacia.

Não foi a primeira vez que Dua Lipa demonstrou sua paixão pelo futebol. Ao longo dos anos, a cantora tem sido associada tanto ao Arsenal quanto ao Liverpool, dois dos clubes mais tradicionais da Inglaterra. Ela se apresentou antes da final da Liga dos Campeões de 2018 em Kyiv - uma partida que contou com a presença do Liverpool - e mais tarde se descreveu como uma "torcedora honorária do Liverpool", embora tenha admitido que a lealdade de seu pai e irmão ao Arsenal complicava as coisas em casa.

Seu genuíno apreço pelo esporte lhe rendeu credibilidade entre os fãs em todo o mundo, que apreciam seu entusiasmo sem encará-lo como oportunista. Seja assistindo a uma final da Liga dos Campeões ou a um clássico argentino, Dua Lipa constantemente abraça a ocasião com autenticidade.