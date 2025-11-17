Os dois jogadores na mira do Liverpool para o mercado de janeiro

Gols de Erling Haaland, Nico González e Jérémy Doku sacramentaram uma tarde miserável para o Liverpool, que perdeu por 3 a 0 para o Manchester City no início deste mês. O resultado criou um recorde negativo para os Reds: eles já perderam mais jogos da liga nesta temporada do que perderam na última.

O Liverpool gastou muito para reforçar o elenco durante a última janela de transferências, contratando Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez e Giovanni Leoni. O clube também convenceu as estrelas Mohamed Salah e Virgil van Dijk a prolongarem sua permanência em Anfield, embora não tenha conseguido manter Trent Alexander-Arnold, que optou por deixar seu clube de infância para ir jogar no Real Madrid.

Apesar de uma janela de grandes investimentos, o Liverpool está lutando para se manter no topo da tabela e retorna às atividades domésticas neste fim de semana ocupando a oitava colocação, empatado em pontos com o Manchester United e tendo perdido cinco dos últimos seis jogos da liga. Slot espera voltar a vencer quando receberem o Nottingham Forest, Anfield, no sábado.