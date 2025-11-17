Os dois jogadores na mira do Liverpool para o mercado de janeiro
Liverpool enfrenta dificuldades em sua defesa de título
Gols de Erling Haaland, Nico González e Jérémy Doku sacramentaram uma tarde miserável para o Liverpool, que perdeu por 3 a 0 para o Manchester City no início deste mês. O resultado criou um recorde negativo para os Reds: eles já perderam mais jogos da liga nesta temporada do que perderam na última.
O Liverpool gastou muito para reforçar o elenco durante a última janela de transferências, contratando Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez e Giovanni Leoni. O clube também convenceu as estrelas Mohamed Salah e Virgil van Dijk a prolongarem sua permanência em Anfield, embora não tenha conseguido manter Trent Alexander-Arnold, que optou por deixar seu clube de infância para ir jogar no Real Madrid.
Apesar de uma janela de grandes investimentos, o Liverpool está lutando para se manter no topo da tabela e retorna às atividades domésticas neste fim de semana ocupando a oitava colocação, empatado em pontos com o Manchester United e tendo perdido cinco dos últimos seis jogos da liga. Slot espera voltar a vencer quando receberem o Nottingham Forest, Anfield, no sábado.
Reds buscam novos investimentos na janela de janeiro
Mesmo depois de uma janela de verão marcada por altos gastos, o Liverpool relutou em abrir o bolso no mercado de janeiro. Mas, de olho em recolocar a disputa pelo título nos trilhos — e frear o embalo do Arsenal —, a diretoria está disposta a dar respaldo a Arne Slot no Ano Novo. Segundo o DaveOCKOP, os Reds têm dois jogadores da Premier League no radar para tentar reduzir a diferença de oito pontos para os Gunners.
Historicamente, o Liverpool não foge de reforçar o elenco no meio da temporada. Van Dijk, Luis Díaz e Cody Gakpo chegaram exatamente em janelas de inverno, em 2017, 2022 e 2023, respectivamente. E um novo ponta pode entrar nessa lista em janeiro.
O DaveOCKOP revelou que “o Liverpool fará conversas preliminares com o Bournemouth neste fim de semana sobre a contratação de Antoine Semenyo. O diretor esportivo dos Reds, Richard Hughes — peça-chave para levar Semenyo ao Bournemouth, vindo do Bristol City por 10,5 milhões de libras em 2023 — continua sendo um grande admirador do atacante de 25 anos. A expectativa é que os Cherries peçam algo em torno de 75 milhões de libras pelo ganês caso o Liverpool decida avançar formalmente na negociação.”
Semenyo e Wharton são os alvos do atuais campeões
Semenyo tem sido uma revelação para o Bournemouth nesta temporada, marcando seis gols e proporcionando três assistências para os Cherries, embora não tenha contribuído diretamente para um gol em suas últimas quatro partidas da liga. O ganês foi ligado a uma possível saída do Bournemouth durante a última janela, mas ao invés disso, assinou um contrato de cinco anos com o time da costa sul inglesa.
Liverpool não é o único time que está de olho em Semenyo, já que relatos indicam que Manchester City, Tottenham e Manchester United também têm interesse no atacante. E, supostamente, Semenyo não é o único jogador de alto escalão que os Reds querem assinar em janeiro.
"DaveOCKOP pode revelar com exclusividade que o Liverpool está realizando conversas iniciais para discutir a assinatura do astro do Crystal Palace e da Inglaterra, Adam Wharton, em 2026," dizia um relatório separado. "Assim como Semenyo, Wharton tem sido um jogador cujo perfil explodiu nas últimas temporadas.
"Durante um período de sucesso sem precedentes para o Crystal Palace, incluindo vitórias na FA Cup e Community Shield pela primeira vez, Adam Wharton tem sido uma peça chave no clube para conquistar esses troféus."
Wharton tem sido muito importante para o Palace desde sua chegada do Blackburn Rovers, em janeiro de 2024, e sua boa forma para os Eagles não passou despercebida. United, City e Real Madrid foram outros que demonstraram interesse nele, que fez apenas sua segunda partida como titular pela seleção nacional contra a Albânia no último domingo.
O que vem por aí para o City?
O Liverpool está de volta em casa no sábado, quando enfrentarão o Nottingham Forest em Anfield. Depois, o próximo desafio será uma partida da Liga dos Campeões contra o PSV, e eles encerram o mês com uma viagem à capital para enfrentar o West Ham.
O time de Slot então inicia dezembro com um jogo em casa contra o Sunderland, que vem se destacando, antes de jogos consecutivos fora de casa contra Leeds e Inter de Milão na Premier League e na Liga dos Campeões, respectivamente.