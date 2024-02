Do que a seleção brasileira de Endrick e companhia precisa para se classificar às Olimpíadas de Paris 2024

Com derrota na primeira rodada do quadrangular, Brasil se complica em busca de vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A seleção brasileira pré-olímpica comandada por Ramon Menezes está na Venezuela em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 acontece até o dia 11 de fevereiro e está em sua etapa final.

Ao lado do Brasil, Paraguai, Argentina e Venezuela garantiram vaga na segunda, e ultima, etapa da competição. Membros do grupo A, Brasil e Venezuela desbancaram Colômbia, Bolívia e Equador e se classificaram para o quadrangular. Com nove pontos, a seleção brasileira venceu quatro dos cinco jogos na etapa inicial do torneio, perdendo somente para a segunda colocada Venezuela, que conquistou 8 pontos.

No quadrangular, entretanto, a atual bicampeã olímpica estreou com derrota, dificultando o caminho para Paris. A seguir, a GOAL explica quais devem ser os próximos passos da seleção para se manter no sonho do terceiro ouro consecutivo inédito.