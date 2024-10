Revogar o papel do lendário treinador é mais uma demonstração da falta de consideração do acionista minoritário pelas pessoas que construíram o clube

Quando Sir Jim Ratcliffe finalmente concluiu a compra de uma participação minoritária no Manchester United, os torcedores sentiram alívio ao saber que, após quase duas décadas de negligência por parte da família Glazer, o clube estava de volta às mãos de alguém que realmente se importava.

Ratcliffe cresceu em uma habitação popular no norte de Manchester, frequentou Old Trafford quando criança — embora tenha tido dificuldades em lembrar quais jogos assistiu quando questionado — e estava no Camp Nou para ver o Manchester United vencer a final da Champions League de 1999 e completar a tríplice coroa. No entanto, menos de um ano após se tornar acionista, ele já começou a desmantelar o legado do clube.

Insatisfeito com a demissão de 250 funcionários, Ratcliffe dispensou ninguém menos que Sir Alex Ferguson, o homem que construiu o Manchester United moderno.