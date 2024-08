Diogo Lemos explica atuação do Conselho de Futebol do Flamengo e detalha reunião após lesões no elenco

Dirigente confirma que surgiram novas demandas, mas destaca papel do scout do clube na busca por reforços

Depois das lesões de Everton Cebolinha e Matías Viña, o Flamengo recalcula a rota no mercado da bola. Nesta segunda-feira (13), o Conselho de Futebol do clube se reuniu para debater as demandas que surgiram após o empate diante do Palmeiras, no últim domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Em contato com a GOAL, Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol desde 2019, explicou como funciona o grupo, criado de forma estratégica para debater situações relacionadas a pasta do futebol e garantiu que o rubro-negro vai se reforçar ainda nesta janela.

GOAL: O Conselho de futebol se reuniu para definir as posições e os nomes que vão procurar para reforçar o elenco?

Diogo Lemos: “Não é assim que funciona a dinâmica do Conselho de Futebol. Não cabe a nós definir prioridades técnicas e buscar atletas. O Flamengo tem toda uma estrutura profissional, um departamento que define as carências do elenco, profissionais do Scout que têm todas as principais possibilidades por posição e um diretor de futebol que nos traz todas essas informações.

Hoje, após 2 lesões de jogadores importantes no elenco, de forma óbvia e natural, surgiram novas demandas para o elenco e tivemos a reunião”, explicou Diogo Lemos que destacou em seguida,