O dilema Phil Foden: como Gareth Southgate pode aproveitar o melhor da estrela do Manchester City na Inglaterra?

Meia luta para repetir suas grandes atuações pelos Citizens na seleção inglesa, mas vai para a Euro 2024 na melhor fase da carreira

Pela primeira vez em oito anos, a Inglaterra entra em um torneio importante tendo o melhor jogador da Premier League. Phil Foden faturou algumas premiações individuais na temporada 2023/24, graças às grandes atuações pelo Manchester City.

Foi eleito jogador do ano da Associação dos Cronistas Esportivos, além de ser escolhido como melhor da temporada da Premier League, após 27 gols e 12 assistências. O prêmio da Associação dos Jogadores Profissionais certamente virá em agosto também.

A última vez que um jogador inglês ganhou o prêmio da Associação dos Cronistas Esportivos foi Jordan Henderson em 2020, e a última vez antes de um grande torneio foi Jamie Vardy em 2016. Wayne Rooney, por sua vez, ganhou o prêmio antes da Copa do Mundo de 2010. Mas em ambas as ocasiões, a Inglaterra fracassou e o vencedor do prêmio teve um desempenho ruim.

Em 2016, Vardy sequer era titular, ficando atrás de Harry Kane na hierarquia do então técnico Roy Hodgson, fazendo apenas uma partida como titular em quatro jogos e não conseguindo salvar o English Team do banco de reservas na eliminação para a Islândia. Rooney, por sua vez, foi para a África do Sul sofrendo com uma lesão no tornozelo que ele continuou jogando mesmo machucado. Não surpreendentemente, ele ofereceu pouco em uma Copa do Mundo extremamente decepcionante da Inglaterra, que ficou em segundo em um grupo bem acessível, sendo então eliminada pela Alemanha da após sofrer um 4 a 1 nas oitavas.

Mas não há preocupações em relação à forma física de Foden, nem qualquer dúvida de que ele será titular na Euro. Em vez disso, o principal debate gira em torno de onde ele jogará no time de Gareth Southgate.

